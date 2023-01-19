白馬市政府與手機程式公司推廣中文App 解決社區問題

程式現時只支援簡體中文，市民只要掃App 便可向政府提出社區問題投訴，唔駛再用電郵同打電話咁麻煩。

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CheckSnap Send Solve 推出簡體中文版本程式。市民可透過手機 App 提出投訴， 資料和 council requirements on how you should place hard waste for collection and safety considerations, to avoid having things left behind. Credit: Getty Images- Stuart Murdoch/EyeEm

「年廿八，洗邋遢」是華人過農曆年的習俗，將去年的衰氣掃走迎來新一年。這個時候可能有不少人會買新傢俬，但舊傢俬雜物又如何處理呢？近來你又會否見到社區的路邊多了棄置的家居雜物隨街放，影響市容和衛生？要投訴又應該搵邊個呢？

手機程式兼容簡體中文
白馬市政府因為區內華人人口需求，與手機程式開發商 Snap Send Solve 合作，推出簡體中文版本程式。市民可透過手機 App 提出投訴， 資料和圖片便會上載到程式，再轉發至相關部門處理。

白馬市市長Cr Mark Lane 表示手機程式以往只有英語，現在加設了簡單中文可以令更多人受惠。

「自 (手機程式合作) 推出以來，我們的英語社區一直在成功使用 Snap Send Solve 應用程序。我們已經看到通過該應用程序報告的數量逐年增長，從 2019/20 年 的 29,000 宗，增加到份 2021/22 年的 64,000 宗」。

「我們認為增長是由於社區看到了我們的處理個案的速度比以往快...我們希望將把這種便捷的方法推展到中文社區，這樣他們也可以輕鬆報告問題，而無需電話或電子郵件」。

公寓短期租約增 大型廢物不當棄置成關注

白馬市政府表示，於中國出生的人口佔白馬市約 11.5%。其中博士山（ Box Hill）是內地人選擇居住的熱點，隨之亦帶來房地產的發展，例如公寓式高樓住宅的興建。

在這個社區生活了三十多年的商會代表劉國強表示，區內的衛生情況並不算差，一般垃圾處理和衛生問題不大，但大型傢俬棄置就較為明顯。

「由於區內越來越多大廈住宅，短期租約租客同留學生住客亦有唔少，當租客遷出時，就會將家居雜物棄置於街上等候市政府處理。」

劉先生表示，希望中文的手機程式可以幫助市政府加快解決積存的社區問題。

「有好多人都唔太理解棄置大型廢物的程序，我覺得大廈物業管理公司係有責任要俾資訊住客，以改善現時情況」。

市政府鼓勵開發中文程式

Snap Send Solve的幕僚長 (Chief of Staff) Jessica Rogers 表示，公司由 2018 年開始與白馬市政府合，向區內市民推介使用英文版程式。直到去年底再推出簡體中文程式。

「澳洲是多種族共螎的國家，我們希望公司的應用程式一樣可以反映這一點，令說不同語言的人都可以享用。跟白馬市政府合作便啟發我們開發中文程式，我們會再進一步開發更多語言給用家使用。」

唔會已讀不回 亦唔駛呆等幾個鐘

「這個手機程式的特色是，用家只要用手機拍下要投訴或處理的物件和位置，例如行人路上的大型垃圾或水管爆列，手機程式便會透過上載圖片，分析應該把投個案介到那一個部門處理，這樣，市民再不用打電話到不同部門，亦可節省等待回覆的時間」。

「更重要的是，用家不再需要花時知去找那一個政府部門，處理那一個問題，手機程式自行配對功能會代勞」。

由投訴無門的苦主變成一盤生意

Jessica Rogers　說， 公司行政總裁　Danny Gorog 有一日帶仔仔去公園玩，發現全部韆鞦損毀，仔仔無得玩叫爸爸諗下計仔，Danny Gorog 當時連搵邊個政府部門投訴同維修都唔識，兩父子就返屋企。

本身做程式開發的Danny Gorog 召集公司同事，研究點樣可以解決投訴無門呢個問題，結果發展出 Snap Send Solve，於 2012年將之變成一盤生意。

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Published 19 January 2023 at 12:39pm, updated 4 minutes ago at 1:08pm
By Nina Loh
Source: SBS