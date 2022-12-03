世衛歡迎中國放寬嚴格防疫措施







據歐盟高級官員稱，中國國家主席習近平首次就連串的示威事件發表評論， 他告知歐盟主席查爾斯米歇爾，示威者主要是來自學生或大學生，他們對中國政府執行的防疫措施感到厭倦。









世衛組織緊急事務主任瑞安博士說，他對中國放寬嚴格的抗疫措施表示歡迎。









瑞安博士表示：「我們很高興得知中國當局正在調校他們目前的防疫戰略，並且努力調整他們對這種病毒所需的控制措施。同樣，中國人民的生命，他們的生計，人權等各方面，就像世界其他各國每一個人一樣，一齊受苦。我們真的希望看到這種調整在中國加速進行。」









與此同時，北京當局陸續放寬全國各地的疫情限制措施，深圳已經全面解封，市民無需再遵守先檢測才出外的早前限制。另一方面，政府亦撤回在街道上的檢測站，首都亦撤銷檢測呈陰性的市民才准進入超市等嚴格安排。另外，據聞中國政府會在日内陸續宣佈放寬其他防疫限制。







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