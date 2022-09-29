澳洲最大燃煤發電商宣佈2035年前完全轉用可再生能源

最為全澳最大的碳排放企業，澳洲最大的電力生產商AGL在放棄分拆為兩間公司的計劃後，今日（9月29日）宣佈了加速「淨零排放」的決定。





它計劃在2035財年結束前關閉所有的燃煤發電站，其年溫室氣體排放量將從4000萬噸減少到零。





AGL董事會主席Patricia McKenzie表示，在關閉所有燃煤發電廠，包括新州的Liddel和Baswater發電廠以及供應維州近三份之一電力的Loy Yang發電廠後，公司將實現「淨零排放」。





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「這代表了澳洲最重要的脫碳舉措之一。將Loy Yang（電廠）的關閉時間提前十年，財務影響將包括7億元的減值費用。」





該公司股東、億萬富翁Mike Cannon-Brookes破壞了這家能源巨頭的拆分計劃。該計劃本將創建一間能源零售商，並剝離本可運營更長時間的老化燃煤業務。



AGL計劃在2036年之前，在可再生能源和儲能資產上投資200億澳元，資金來源於資產負債表上的資產、承購協議（買家同意購買未來產出）和合作夥伴關係。這包括在十年內建立多達5千兆瓦新可再生能源的目標，高於計劃中的3.2千兆瓦。





該公司指，這一「雄心勃勃」的戰略將為AGL及其股東提供明確的長期價值。而公告發佈後，AGL股價在早市上漲2.9%至6.79元。





環境部長普莉貝斯（Tanya Plibersek）表示，AGL的舉措是向可再生能源轉型的一部份，而這種轉型正在世界各地發生。「發生這種轉變是因為，如今澳洲和全球最實惠的能源形式是可再生能源。」





「隨著我們轉向更清潔、更便宜的能源，澳洲的轉型將需要在輸電線路、存儲電力等方面進行大量投資，而聯邦政府將為此而努力。我們需要利用未來幾年的時間投資於輸電儲能的升級。」





不過，反對黨的前資源部長皮特（Keith Pitt）對AGL的決定予以批評。「這就是當你選出了激進股東時會發生的事情。我的意思是，他們將關閉它，並以一無所有來取代它。」





「（燃煤發電廠）對國家和經濟至關重要，它們以非常實惠的價格成功運作了很多很多年，但它們如今卻被拋棄到了河裡。」



不過，綠黨和環保團體希望採取更具雄心的行動。





綠黨的能源事務發言人Penny Allman-Payne對關閉燃煤電廠的消息表示歡迎，但表示需要一個協調的計劃來實現向可再生能源的過渡。





「如果沒有一個國家機構來計劃和協調我們向可再生能源的轉變，那些世代依賴煤炭行業提供的就業和投資的從業者和社區將被拋在後面。」





「我們從歐洲類似的能源轉型機構了解到，如果你計劃好轉型，從業者可以進入新的高薪工作崗位，或通過全行業的統籌被重新安排與部署，又或者從提前退休中受益。」





綠黨呼籲建立一個全國性的能源轉型機構。





維州環保組織對此表示贊同，認為雖然AGL計劃2035年實現淨零排放是「進步」，但它「仍不可信」，因為其並無與AGL股東去年要求的與巴黎氣候協議目標相一致的計劃。





環保組織綠色和平（Greenpeace）的澳洲太平洋地區負責人David Ritter認為，AGL一直「忽視該行業明顯趨勢」。他要求清潔能源轉型需要在2030年關閉Loy Yang發電廠，同時關閉Bayswater發電廠，並停止使用天然氣。





AGL表示，目前的經濟環境對其Torrens Island的燃氣發電廠來說「仍然充滿挑戰」。該電站已有50多年的歷史，是南澳最大的發電廠。該公司表示，在與政府談判後，Torrens發電廠的最新情況將在今年年底前公佈。

