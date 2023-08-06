【原爆78周年】日本網民抵制「芭本海默」 開911玩笑還擊

《芭比》（Barbie）和《奧本海默》（Oppenheimer）是近期最熱門的兩部電影，有網民將兩部電影合稱為「芭本海默」（Barbenheimer）並創作了諸多網絡謎因，風靡一時。





由於《奧本海默》是核武器研發者的傳記片，不少謎因涉及原子彈因素。其中一條貼文是一張二次創作圖片——《芭比》女主角坐在《奧本海默》男主角肩上，背景是原子彈爆炸的場面。





然而，在《芭比》電影的官方社交平台賬戶轉載了上述圖片，並配文「這將是一個難忘的夏天」之後，卻引起了日本網民的反感。



因日本是唯一受原子彈襲擊的國家，而今日（8月6日）適逢廣島原爆78周年。《芭比》官方賬戶或因此觸動日本網民神經，發起#NoBarbenheimer標籤以抵制兩部電影。





《芭比》已在日本上映，但《奧本海默》由於題材敏感，至今在當地未有定檔。而《芭比》製作方華納兄弟影業已就事件表示道歉，稱其「令人遺憾」。





有日本網民以「九一一」恐怖襲擊事件來二次創作《芭比》謎因，作為反擊。不過，《紐約郵報》報道指此舉收效甚微，因美國人也常開「九一一」的玩笑。



《奧本海默》從7月20日在大多數國家上映，票房大獲成功，好評如潮。



