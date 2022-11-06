想打第五針？為甚麼不能接種

Key points 一對澳洲夫婦遵循健康建議在 7 月接種了第二劑加強劑，他們對此感到後悔。

大多數澳洲人與海外民眾一樣，無法獲得第五劑疫苗。

在七月份的時候，Julie （化名）及她的丈夫David（化名）猶豫是否應該接種加強劑，但由於當時澳洲國內病例激增，他們擔憂對醫院造成嚴重負荷，因而決定遵循澳洲的健康建議接種疫苗。





那是他們第四次接種新冠疫苗。





三個月後，他們對這個決定感到後悔，因為這可能意味著他們將不得不推遲 12 月的海外旅行，讓 Julie在歐洲尋求健康治療。





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這對夫婦60多歲，兩人都有健康問題。 David 患有先天性心臟病和糖尿病，而Julie 的呼吸系統疾亦患有疾病。 儘管如此，兩人都沒有資格接種第五劑新冠疫苗。





他們一直希望獲得新的莫德納（Moderna）Spikevax 疫苗，該疫苗除了針對最初的 2020 的新冠變種以及 Omicron 變體 BA.1。 更新後的疫苗似乎還對亞變體 BA.4 和 BA.5（在澳洲流行的主要 Omicron 變體）提供了一些額外的保護。





當他們在 7 月份接種疫苗時，他們認為一旦新的 Omicron 專用疫苗在澳洲上市，他們將毫無疑問接種這種疫苗。





這對夫婦表示當時的媒體報道援引衛生部發言人的說話，表示：接種第四劑目前可用的疫苗並不妨礙以後獲得一種新疫苗，這種疫苗可能會提供更好的預防傳播和 Omicron 菌株。



部份澳洲人為未能接種第五劑感到不快。 Source: AAP / Dan Himbrechts 但在不足三個月後，當政府宣布推出新疫苗時，表示：新疫苗只供那些尚未接種完所有加強劑的人使用。 目前唯一推薦使用第五劑的人群是 16 歲或以上的嚴重免疫功能低下的人群。





由於 Julie 和 David 都已經接種了四劑疫苗，因此他們無法接種第五劑。同時，他們的健康狀況亦不符合嚴重免疫功能低下者的標準。





Julie 表示她們感到「非常生氣、失望、非常非常痛苦」。





她表示早知如此，她們並不會接種早前的疫苗，她們已計劃海外旅行一段時間。





他們預料在十二月時去旅行，到時已距離他們上次接種疫苗超過五個月，他們擔心他們的免疫力會減弱。





Julie 表示如果她知道的話，會延遲接種加強劑，但他們不確定能否將旅行押後。





衛生部發言人向 SBS 新聞表示，7 月份給出的建議是正確的。





他們說：「澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）在7月時候表示接種第四劇疫苗並不會妨礙民眾接種二價疫苗。」





衛生部表示：在這個階段，ATAGI 沒有建議在第四次之後增加額外的劑量（或者對於嚴重免疫功能低下的個體來說，五次，主要療程是三劑）。



為何不考慮個別情況？

Julie 自2019年，就知道她需要出國接受治療,但由於新冠大流行，其治療計劃有所延誤。但隨著國際間的邊境開放，她以為自己可以接種新的新冠疫苗，畎此她預訂了12 月的旅行住宿。





在她的全科醫生在 10 月份告訴她，她可能沒有資格獲得新的加強劑後，她的計劃被打亂。其中讓她感到挫敗的原因是她的醫生並無法根據她個人的情況作出決定。助推器後，她的計劃被打亂了。 部分挫敗感是她的醫生無法評估她的個人情況並根據她的個人情況做出決定。





同時，是醫生的 David 表示，他發現在大流行近三年後，個別患者的情況沒有更大的靈活性，這很不尋常。





他說：在一般情況下，指導方針將作為指導方針運作，個別醫生有能力根據患者的情況調整治療，但在新冠大流行下，根本沒有這樣的規定。





他說，醫學的每個領域都有指導方針，但有可能根據健康從業者的判斷或通過特定的程序偏離這些指導方針。



The couple believe doctors should be able to administer an extra vaccine dose based on an individual's personal circumstances Source: Shutterstock SBS 新聞向衛生部門查詢，為何醫生不能根據患者個人情況給予人們額外的疫苗劑量，有更多的自由裁量權。





發言人回應：澳洲免疫技術諮詢小組對於劑量資格的建議是在對安全性、有效性和復雜的流行病學考慮進行全面評估後提出的。與所有其他澳洲疫苗接種計劃一致，從業者應遵循為支持安全而提供的臨床指南 並為他們的患者有效使用疫苗。



如果人們想接種第五劑，為什麼不能接種？

在其他國家，包括美國和新加坡，已建議居民接種第五劑二價疫苗加強劑。美國人甚至可以獲得針對 BA.4 和 BA.5 變體的更先進版本的疫苗。





墨爾本大學臨床流行病學家巴克斯特（Nancy Baxter）教授表示，她認為澳洲當局不會效仿美國，為所有民眾提供新的加強劑。





她認為美國是因為將進入冬季，因此預料新冠感染人數加激增。





巴克斯特教授指，由於美國預期將有更嚴重的感染浪潮，同時，未及澳洲接種率高，因此有如此決定。





她相信如果澳洲病例大幅增加，當局將會開放接種第五劑的資格。





但是澳洲已經經歷了 BA.5 的嚴重爆發浪潮，巴克斯特教授指這意味著下一波 新冠浪潮未必會之前一樣糟糕。 她說，這可能是當局現在不願建議額外接種疫苗的原因之一。





她指：如果我們有一個小浪潮，並在期間讓民眾接種，當真正到達高峰時，就不會有能力為他們接種疫苗，因為他們已經接種了疫苗。





巴克斯特教授說，她理解人們希望盡可能接種疫苗，並補充說：「我也有這種感覺」。





但她說，從醫療保健系統的角度來看，每四個月為人們接種一次疫苗並不是一個可持續的策略，除非有明確而明顯的需求。





她說：現在主要關注的是那些風險較高的人。



無法獲得新的 Omicron 特異性疫苗嗎，我應該擔心嗎？

巴克斯特教授表示，另一個複雜的因素是目前尚字清楚新的二價疫苗是否比舊疫苗更有效。





她指，這些研究並不一致，有些研究顯示反應有所增加，有些顯示，在現實生活中並非如此。





她表示：目前還不是 100% 清楚它是否會改變遊戲規則，當然它不會與其他的加強劑有太大的不同。



