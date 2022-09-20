【嚴陣以待】中國警告國民「不要觸摸外國人」惹怒網民

上周五，中國錄得首宗確診猴痘病例後，中國疾病預防控制中心首席流行病學家吳尊友、向大眾提出多項建議，作為預防感染猴痘病毒的措施—包括避免與外國人進行任何身體接觸。





「為預防可能感染猴痘，並作為我們健康生活方式的一部分，建議不要與外國人有直接肌膚接觸。」



五項建議預防感染猴痘

Advertisement

吳尊友在微博發文時，亦表示中國為防止新冠輸入個案而實施的「7+3」隔離措施，亦正為防止猴痘傳入發揮重要作用。





因為猴痘的潛伏期為5至21天，而大多數為6至13天，隔離措施可以攔截住大部分境外輸入的猴痘病例，但對於潛伏期超過7天的病例，就有可能流入社會。





「加強社會層面的猴痘疫情監測和預防是必要的，也是非常重要的。」





為預防感染猴痘，他在帖文中作出了五項建議，包括：



不要同外國人發生肌膚直接接觸、

不要同近期（3週內）從境外回國的人發生肌膚接觸、

不要同陌生人發生肌膚接觸、

要注意手（部）衛生、

使用公廁時盡可能使用一次性坐便紙，如果條件不允許，可用酒精濕紙巾或蘸熱水的紙巾擦拭後再使用。

READ MORE 【專家釋疑】猴痘會否成爲疫症？新冠疫情是否已經到頂？

帖文惹起網上熱議

雖然原帖的評論（留言）功能，在北京時間周日至周一的凌晨已被禁用，但有關帖文在社交媒體上被廣泛轉播，不少網友在環球時報官方微博轉載的帖文下留言。





有人稱讚讓建議合理，亦有人表示現在國民可以「鬆一口氣」。





「打開國家的大門是好，但我們亦不能讓一切問題進來。」





但有其他人則批抨，有關建議具有歧視性及有害性，有評論更將情況與亞洲人在新冠大流行開始時，在海外面臨的仇外心理及暴力行為相提並論。





「這有點像大流行開始時，海外一些人出於恐懼而避開他們看到的任何中國人。我不認為這兩件事有任何科學依據，建議太空泛，只會加劇公眾的恐慌。」





亦有人質疑，為何在中國的外國人，會被認為比當地人會更具危險性。有網民亦為身處國內的海外朋友護航。





「疫情剛開始的時候，我們的一些外國朋友站出來，用自己的平台告訴大家：『中國人不是病毒』，而後來，當國內疫情得到控制，我們的外國朋友開始面臨歧視時，很多有自己平台的中國人，卻完全沉默了。」



中國首宗猴痘病例在重慶市出現

西南城市重慶上周五錄得一名從海外抵境的人士感染猴痘病毒，這是近期全球爆發該病毒後，中國大陸首次出現已知的確診猴痘病例。





重慶市衛健委在一份聲明中說：「由於該名人士在抵達重慶後被隔離，因此傳播風險較低。而所有密切接觸者均被隔離並接受醫學觀察。」





大約 90 個原本沒有猴痘病例記錄的國家，亦報告錄得猴痘病毒的本地爆發，世界衛生組織已宣布該病毒為全球衛生緊急情況。



