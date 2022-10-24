【開心】芬蘭點解連續五年被評為世界上最幸福快樂國家？

十多年前，原本是澳洲國民的喬治歐 （Melissa Georgiou） 卻選擇了移居到地球上最寒冷和最黑暗的地方之一 －－芬蘭來尋求幸福快樂。





喬治歐說：『我喜歡住在這裡的其中一個原因， 就是無論你是在住宅區抑或是住在市中心，你都可以很容易接近到大自然。』





曾是一名教師的喬治歐於12 年前選擇離開雪梨著名的海灘而前往只有漆黑的冬天和冰冷湖泊的芬蘭，並且沒有言悔。



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喬治歐說：『對於芬蘭人來說，幸福快樂的觀念與澳洲人的幸福快樂觀念是截然不同的。』





她說芬蘭人喜歡把自己描繪成憂鬱和矜持， 所以，當地有一句流行的諺語說：『擁有幸福快樂的人必須隱藏它。』





『我在這裡居住後發現的第一件事就是，你參加晚宴或燒烤會時不會在談論房地產， 亦沒有人問你住在哪裡又或是住在哪個地區，又或是你的孩子在哪裡上學。』





喬治歐說：『芬蘭人似乎對現狀感到很滿意，他們似乎並不想要更多（的東西）。』





聯合國世界幸福快樂報告根據各國公民的幸福快樂程度對 138 個國家進行排名。





自報告開始以來，北歐國家一直佔據前十名位置。





幸福快樂指數專家及研究員馬特拉（Frank Martela）解釋道：『北歐國家往往是有[很好]的失業救濟金、養老金和其他福利制度的國家。』





但馬特拉表示，芬蘭所獲得的幸福快樂指數位置，往往令該國人民感到意外。



Frank Martela happiness expert enjoying an icy dip in the sea. Source: SBS / Dateline 『芬蘭人民對此幾乎感到生氣，因為他們覺得這不可能是真的。因為他們說自己是在聽一些悲傷的音樂和搖滾樂。』





『所以幸福快樂並不是芬蘭人自我形象的一部分。』





芬蘭人憂鬱的另一面是對毅力的關注。馬特拉說，一個名為「sisu」的概念， 重新定義了芬蘭人看待幸福快樂的方式。





他說， 這個情況最好體現的地方便是在該國人民最喜歡的消閒活動中，就是在低於冰點的海水中浸泡後焗一個熱桑拿。





他說：『這是一個矛盾， 由一個極端走到另一個極端，這是一種非常有趣的經歷……因為你需要毅力。』





Melissa Georgiou with her husband, Makke, and son, Milo at a Finnish pastime – ice skating. Source: SBS / Dateline 但喬治歐說，芬蘭有很多很好的地方讓該國變得是一個幸福快樂的國家。







芬蘭是受新冠疫情影響最少的歐洲國家之一，一些專家相信是因為當地國民對政府的高度信任以及很小抗拒遵循政府實施的限制措施。









而國民對於政府的信任是源於國家對其公民所作出的投資。









當地的公立學校系統很少對兒童進行學業測試，亦是世界上最好的教育系統之一。芬蘭亦擁有一個全民醫療保健系統，提供可負擔的托兒服務，並為家長們提供許多的支援。









喬治歐說：『整個國家都關注對孩子的撫養，而且制度建立得很好。所以，從生下我的兒子到在家把他撫養，到送他去托兒所，再到學校，這一切都獲得很好的支援。』





