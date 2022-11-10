點解咁多人搬去昆州？數據：澳洲人正逃離雪梨墨爾本

統計局 數據 顯示，2016至2021年期間，只有53%的人口沒有搬家。大部份（87%）搬家的人是在州內移動，只有約一成是搬去其他州份。





當中，昆州、塔州和首都領地，是全澳僅有的錄得國內移民增長的州地，而昆州的增長人口（107,500）是坎培拉（10,600）的10倍有多，也拋離塔州（15,300）很遠。





昆士蘭大學人口學家Aude Bernard表示，這現象符合澳洲歷史上的國內移民趨勢。「昆州自七十年代以來一直是主要的目的地，可能之前也是。所以這其實只是已有趨勢的延續。」





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她指，昆州的宜居、天氣和生活方式，是吸引澳洲人的最主要因素。「變化在於人們覺得布里斯本是可行的（定居）目的地，它有強健經濟，有很多活動和服務讓人們就業。某程度上遠程辦公也令這變得容易。」



2016-2021澳洲國內移民增減數字。 Source: SBS / Census 2021, ABS

機會與生活方式

自由攝影師Metthew Poon和家人在去年8月從珀斯舉家搬到布里斯本。他說全家都很喜歡這次搬家。





搬家的主因是其太太Illiona Quek想從事金融工作：「她想找機會發展事業，但珀斯沒有太多選擇。布里斯本、雪梨和墨爾本有較多機會。」





最終他們選擇了布里斯本。Illiona前去面試，帶了三份有吸引力的工作邀約回家。而在她選擇擔任投資經理的公司，她並不是唯一的「新移民」。「半數員工都來自雪梨或者墨爾本，他們都是在疫情期間搬來的。」



這個華人家庭在布里斯本內城區購置了公寓，兩個孩子也在附近學校入讀。雖然類似地段的物業價格比珀斯貴，但還是比雪梨或墨爾本便宜得多。





Metthew表示，布里斯本的市政建設比珀斯好得多，特別是公共交通網絡和地方政府設施，比如社區的遊樂場。「和珀斯相比，家附近也有很多娛樂。」





他喜歡昆州在冬天也能穿短袖衣服的生活，他的女兒也因此受惠——熱帶氣候讓孩子不必再受濕疹折磨。



華人攝影師Metthew Poon一家四口。 Source: Supplied / Matthew Poon 不過，來到新的地方，Metthew要重建自己作為自由攝影師的事業。他近月才開始尋找工作機會，之前則利用這段調整期來負起更多「家庭主夫」的責任。





他們一家還沒決定要在布里斯本逗留多久。由於其他親戚還在珀斯，回去仍是未來的選擇。不過，布里斯本將於2032年舉辦奧運會，所帶來的繁榮也讓他們短期內不作他想。



逃離大城市

有人來自然就有人走。新州在5年間有102,200人離開，是流失最多的州份。





社會數據分析公司McCrindle的研究員Ashley Fell表示，房屋難以負擔、交通擠塞、基建處於瓶頸等，都是新州不再吸引人的原因。「交通擠塞，等候時間相當長；雪梨樓價也是平均年收入的14倍之多。所以有很多因素促使人們離開新州。」





北領地是國內移民減少第二多的州地，達到13,400人，排第三的維州不足萬名居民選擇移居他處。





與此同時，全國的首府城市在5年內流失了16萬人。逃離大城市的人持續增加，該數字在2011年和2016年的人口普查中分別是43,000人和72,200人。





疫情期間有最多人遠離人口密集的城市。在2020年至2021年期間搬走的人數是59,500，是2015至2016年的接近5倍。

