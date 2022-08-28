梅鐸入稟澳洲法院控告 Crikey 誹謗

傳媒大亨 Rupert Murdoch 的大兒子，霍士 (Fox) 集團 CEO 拉克蘭·梅鐸 (Lachlan Murdoch) 星期二入稟澳洲聯邦法院，指獨立新聞媒體 Crikey 誹謗對他。這是澳洲在修訂了誹謗法後一個審訊的測試。

News Corp. Exeuctive Chairman Rupert Murdoch, center, and his sons, Lachlan, left, and James Murdoch

傳媒大亨 Rupert Murdoch (中) 兩個兒子，Lachlan (左) 及 James (右) Credit: AAP

這位新一代傳媒大亨，是根據 6 月 29 日 Crikey 在網上發表的一篇關於去年美國國會大廈遭襲擊事件的文章，而入稟法院的。

在該篇文章中，Crikey 的政治編輯 Bernard Keane (基恩) 就去年 1 月 6 日美國國會大廈的騷亂，指控了梅鐸及霍士新聞的評論員。

根據法庭文件，拉克蘭·梅鐸聲稱該篇文章含誹謗成份，原因是它錯誤聲稱他與前美國總統特朗普達成了一項「非法犯罪陰謀」，意圖推翻美國 2020 年總統大選的結果，並煽動一群具有謀殺意圖的暴徒操向國會大廈。

Advertisement
雖然該文章只用了梅鐸的姓氏，沒有使用他的全名 Lachlan Murdoch，但梅鐸則指他受到誹謗，聲譽受到嚴重損害。

更多內容

環時評澳遊行「政治騷」 在澳港人﹕誹謗!

周澤榮告 ABC 及 Fairfax 誹謗

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 28 August 2022 at 10:50am, updated an hour ago at 11:17am
By Aaron Wan
Source: SBS