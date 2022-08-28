梅鐸入稟澳洲法院控告 Crikey 誹謗

這位新一代傳媒大亨，是根據 6 月 29 日 Crikey 在網上發表的一篇關於去年美國國會大廈遭襲擊事件的文章，而入稟法院的。





在該篇文章中，Crikey 的政治編輯 Bernard Keane (基恩) 就去年 1 月 6 日美國國會大廈的騷亂，指控了梅鐸及霍士新聞的評論員。





根據法庭文件，拉克蘭·梅鐸聲稱該篇文章含誹謗成份，原因是它錯誤聲稱他與前美國總統特朗普達成了一項「非法犯罪陰謀」，意圖推翻美國 2020 年總統大選的結果，並煽動一群具有謀殺意圖的暴徒操向國會大廈。





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雖然該文章只用了梅鐸的姓氏，沒有使用他的全名 Lachlan Murdoch，但梅鐸則指他受到誹謗，聲譽受到嚴重損害。



