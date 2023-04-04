馬來西亞廢除死刑 提替代刑罰

當局表示，死刑是一種無效的震攝作用，而人權組織對廢除死刑表示歡迎，並將其視為可能對東南亞其他地區產生連鎖反應的「重要一步」。





馬來西亞自2018年首次承諾完全廢除死刑以來，一直暫停執行死刑，但政府面臨一些政黨的政治壓力，在做出保證的一年後收回承諾，表示將保留死刑，但容許法院自行決定以其他刑罰代替。





根據通過的修正案，死刑的替代方案包括鞭打和30至40年的監禁。新的刑期將取代之前所有要求罪犯終生監禁的規定。





根據馬來西亞法律定義，固定30年為期限的無期徒刑將被保留。





死刑也將從一些不會造成他人死亡的嚴重罪行中被取消，例如開槍、販運槍枝以及綁架。





一些東南亞鄰國開始增加使用死刑判決，包括新加坡去年處決了11名毒品犯罪的犯人，而緬甸軍政府對4名反軍政府活動人士執行了數十年來的首次死刑判決。





馬來西亞法律副部長Ramkarpal Singh表示，死刑是一項不可逆轉的判決，也沒有起到有效的震懾作用。





他在議會關於這些政策的辯論時作總結指「死刑並沒有帶來預計會有的結果」。





通過的修正案適用於目前可判處死刑的34項罪行，包括謀殺和販毒，其中有 11 人將是強制性懲罰。





超過1300名面臨死刑或終身監禁的人，包括那些已用盡所有其他法律上訴的犯人，可以根據新法律尋求量刑複審。



亞洲反死刑網絡（The Anti-Death Penalty Asia Network, ADPAN）網絡執行總監周銓洋（Dobby Chew）表示，修正案的通過是全面廢除死刑的好開始。





他表示「在大多數情況下，我們在馬來西亞的正確軌道上 -，這是一項已經進行了很長時間的改革」。





「我們不應該否認國家在殺人，國家是否應該擁有這種權力」，「廢除強制性懲罰是我們開始反思的好時機」。





亞洲人權觀察 (Human Rights Watch Asia) 副主任羅拔臣 (Phil Robertson) 指，周一的投票是「馬來西亞向前邁出的重要一步」，並希望這會向其他東南亞國家施壓效仿。





他向法新社表示「這是一個重要的突破」，他認為將在即將舉行的東盟峰會中引發一些嚴肅的對話。





「馬來西亞應該表現出區域領導力，鼓勵東盟其他國家的政府重新考慮他們是否繼續使用死刑來，可由最近在新冠疫情後執行死刑的新加坡開始。」





柬埔寨和菲律賓是僅有兩個的完全廢除死刑的東盟成員國。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。