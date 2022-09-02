【想自駕遊?】租車費用急升 點租車先最抵?

2020年，當新冠疫情開始時，租車公司在全球範圍內減少車隊數目，但當大家可以再次可自由旅行時，租車公司沒有足夠的汽車應對需求。





澳洲消費者要面對的結果包括：高價格、很有可能租不到車輛的現實，特別是在像塔州這樣有地理限制的地方。





無數因素導致情況持續，並可能持續到 2023 年。





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雖然機票和住宿價格接近歷史最高水平，但租車是所有旅行費用中漲幅最大。





根據 2022 年 8 月發布的最新消費者價格指數數據，在比較2022年7月與2019年7月（疫情前的最後一個正常夏季）的價格時，酒店價格上漲7%。機票價格上漲 16%，但租車的漲幅高達 48%。





與大多數旅行費用一樣，租車價格在2020年4月和5月急劇下降，因當時不少人取消假期留在家中，但情況在2021年初開始改變，當時價格開始每月上漲，並在2021年7月創下的歷史新高。





那個夏天的公路旅行需求量很大，但其他因素——包括全球半導體短缺和旅遊業勞動力短缺等，亦導致供應不足。





租車費用比 2021 年 7 月的記錄略有下降，但仍遠高於疫情前的價格。





酒店預訂網站Wotif的Daniel Finch建議消費者盡早預訂。根據Wotif最近的調查顯示，計劃在 2022 年在國內旅行的澳洲人數量正在增加，現在有 44% 的人計劃留在澳洲度假。





Daniel Finch 表示「由於許多人仍然喜歡在澳洲國內度假，因此對租車的需求增加，令提前預訂變得重要。」





如果消費者是在旅行旺季旅行，那麼提前預訂就更重要。





另一個需要考慮的因素是取車點。據 Wotif 指，在今年 1 月至 3 月期間，市中心是最受歡迎的租車取車點，墨爾本、雪尼和布里斯本位居榜首，其他地區如凱恩斯、黃金海岸等亦很受歡迎。





以下是一些租車貼士：

Daniel Finch表示，由於費用會較貴，因此通常不建議在主要機場取車。





但根據Wotif.com 的數據顯示，從今年1月到3月，從機場租車實際上更具成本效益，因大約便宜15%。





消費者亦可考慮行程套票，例如選擇租車與機票的套票，可能可以獲得不錯的折扣。





一些旅行信用卡會提供租車保險作為優惠一部分，可節省額外保險費用，但留意可能不包括某些類型的昂貴汽車，或某些國家/地區的租車服務。







此外，租車選擇往返行程，會比「點對點」（ point-to-point）便宜。





Daniel Finch 指「大多數租車公司都提供這兩種選擇，但點對點可能更貴的原因是，通常會收取一定的費用，以換取可以靈活地將汽車停在不同的地點。」





在還車前，要給油箱加滿油，但要注意汽車是柴油還是汽油 。





此外，要留意額外的司機費用，如果有一名以上人士駕駛，不同公司可能會有不同收費，如果額外的司機未滿 25 歲，可能會收取附加費。





注意保險費用，旅行保險可能比租車公司提供的保險便宜。





在取車離開之前，記得要對汽車進行全面檢查，並使用租車文件中的圖片來記錄任何損壞的位置——如果有損壞，或可要求更換另一輛車。





拍攝車內所有側面的照片，以記錄取車時以及下車前的狀況。





保持汽車清潔——否則可能會被收取清潔費。





要留意並非所有租車公司都對寵物友好。



