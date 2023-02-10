視頻遊戲霍格華茲的傳承被呼籲抵制

根據官方網站，新視頻遊戲《霍格華茲的傳承》今日於部份平台首先推出，豪華版玩家更已於72小時前率先「入學」玩新遊戲。而公眾焦點大多集中於遊戲世界中的一個人物Sirona Ryan。





據報道，《霍格華茲的傳承》其中一個角色 Sirona Ryan 是活米村酒吧三把掃帚的老闆，也是《哈利波特》宇宙，第一位官方打造的跨性別角色，當玩家首次抵達活米村就會遇見她。





遊戲更容許玩家，使用混合的男性和女性外觀和聲音來創建化身，從而有效地讓他們設計自己的變性角色。





《哈利波特》作者J.K. 羅琳近年因對跨性別人士的評論，被外界認為是跨性別恐懼症，因此，在開發商華納兄弟遊戲旗下奇幻 ARPG特許經營權中，出現了跨性別角色，既有重大意義，亦招惹爭議。





不論J.K. 羅琳對銙性別議題的評論如何，她仍將從該遊戲的許可中獲利。這亦正是部份網民呼籲抵制遊戲的重點。





官網表明，這遊戲世界，不是 J.K. 羅琳的新故事，她沒有參與遊戲的創作，但在遊戲的各方面都與她的團隊密切合作，以確保與粉絲期望的魔法體驗保持一致。



《哈利波特》作者J.K. 羅琳近年因對跨性別人士的評論，被外界認為對跨性別恐人士有實質的副面影響。 Credit: Evan Agostini/AP 有網民於 Twitter 發帖指，自己支持LGBT亦喜歡玩《霍格華茲的傳承》，認為個人觀點和娛樂可以分開。



一些遊戲網站表示，他們拒絕審查《霍格華茲的傳承》，而 Twitch 直播團隊 Boba Break 表示，其成員都不會直播或推廣它。





「羅琳的偏執，對有關變性人權利和醫療保健的立法產生了實際影響，出於對該系列的懷舊，而對事情視而不見是愚蠢的」。



《霍格華茲的傳承》遊戲總監 Alan Tew 上個月告訴美國視頻遊戲新聞和評論網站 IGN，該團隊在開發遊戲時意識到哈利波特系列擁有「不同的觀眾」。





「對我們來說，這確保了一直夢想擁有這款遊戲的觀眾有機會感到受到歡迎」。





「他們在這裡有一個家，這是一個講述他們故事的好地方」。



