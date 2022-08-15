港府在澳宣傳香港安定 在澳港人：此地無銀三百兩

近日在雪梨和墨爾本多個地方出現巨型廣告牌，廣告牌是一張香港照片，上面寫有「穩定」、「繁榮」和「機遇」及「新時代」等英文字眼。





廣告牌的出現引起澳洲香港社群的強烈反對。





早前，在澳港人組織澳港聯及 澳洲維港 已分別向澳洲監管機構Ad Standard正式提出投訴，指廣告內容不實，嚴重違反澳洲國家廣告協會道德行為守則（Australian Association of National Advertisers (AANA) Code of Ethics (Code), Section 2.1) 。兩組織指，港府目前對香港人政治打壓，未審先囚拘禁大批異見人士，嚴重違反人權，與廣告內容根本不符。



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香港宣傳廣告： 新時代：穩定、繁榮、機遇。在雪梨、墨爾本均有展示。 Source: Supplied 澳洲維港代表Joe（化名）因擔心居住在香港的親人安全，因此他在不願透露姓名的情況下接受《 SBS 新聞》採訪。





他表示，澳洲維港已收到超過15宗來自墨爾本的港人投訴。





他直言宣傳板「是一個完全歪曲香港現狀的宣傳工具。」





「國安法實施後，許多人離開了香港，因為他們看到自己的權利和自由消失。而看到這些廣告牌殘酷地提醒他們，他們心愛的城市已經變成什麼樣子。」





澳港聯發言人亦向《SBS中文》表示，目前亦正聯絡相關部門及當區議員反映事件，澳港聯會密切留意事態發展及有沒有新廣告牌上架。



本周早些時候，綠黨領袖班特（Adam Bandt ）呼籲把廣告牌拆除。





他在Twitter上表示，「在對民主活動人士和公民社會進行殘酷鎮壓後，在我的選區中出現一個宣傳香港所謂的新時代的廣告牌，令人感到不安。」





澳洲國立大學的研究員赫斯科維奇（Benjamin Herscovitch）向《 SBS 新聞》表示，這則廣告「掩蓋大量正在進行的政治鎮壓，並試圖掩蓋香港這幾年來權利被侵蝕的情況。」





「我認為香港政府意識到，由於香港的暴力、抗議和香港警方的嚴厲回應，令香港的形象在澳洲一落千丈，因此宣傳目的是希望建立香港體面的外在形象。」





另一在澳港人阿瑩（化名）亦認為有關廣告牌只為「粉飾太平」，住在雪梨的她向《SBS中文》直言覺得廣告牌「好誇張」。





「要在其他國家賣廣告指自己好繁榮安定，即是表示其實情況根本就不是，賣廣告只是此地無銀三百兩。」





根據澳洲廣播公司在上周（8月12日）的報導，在雪梨的 Leichhardt 的一個廣告牌上，被貼了一張寫有「Stop Beijing's propaganda」英文的海報，中文意思為「停止北京宣傳」，還有一張寫著「fight for freedom」and 「stand with Hong Kong」及「香港淪陷廿五年民主自由大退倒」的字眼。





香港在雪梨的經濟貿易辦事處向《SBS新聞》表示，廣告牌是香港政府透過雪梨的經濟貿易辦事處訂購，而在8月份在雪梨和墨爾本共展示14個廣告牌。



廣告和營銷專家 Andrew Hughes 向 《SBS 新聞》表示，此類廣告不會違反任何澳洲法律。





「我們以往看過很多例子是廣告內容冒犯少數社群，但我們無法做任何事，因為廣告本身沒有違反任何準則。」





他批評「澳洲的廣告法，特別是與政治廣告相關的法律過於寬鬆。」





Ad Standards透過聲明向《 SBS 新聞》表示「雖然我們理解社區的一些人可能會覺得廣告牌令人反感，但這種類型的內容不在我們的管轄範圍內。」





聲明中又指「澳洲的廣告自我監管系統目標在規管商業營銷，以及產品和服務的廣告」，並不包括政治廣告。





聲明並還表示已收到「少量」關於有關廣告牌的投訴。





展示廣告牌的戶外廣告巨頭JCDecaux表示：「在廣告發佈之前，公司已根據戶外媒體行業的行業規範和指南，對廣告內容進行審查。」公司強調廣告牌「符合戶外廣告相關政策」。



Joe (化名)，一名不願透露姓名的維州香港人協會代表向 SBS 新聞表示，該協會已收到超過 15 份來自墨爾本香港人對廣告牌的投訴。 Source: Supplied 香港的民主派前立法會議員許智峯在接受《SBS中文》訪問時表示，他自己在雪梨亦親身見過4幅該廣告牌，他直言「是徹頭徹尾的政府宣傳」。





他批評廣告牌內容不實，因廣告中提到安定，繁榮，但他指全世界都知道，經過港府鎮壓之後，香港已失去了自由。





他又指，香港有過千名「政治犯」在監獄，坦言如仍覺得香港是穩定繁榮，是「對全世界欺騙」，他同意有關宣傳在自由社會是不應被容許。





他又指在自己在香港任職立法會議員時，並沒有留意到以往香港有這樣「直接，露骨」的方式宣傳自己繁榮安定，他直言「印象中未見過」。他個人認為是在2019年後，香港政府知道香港形象已變差，開始以一個新的手法，以洗腦方式去宣傳香港。





他認為由於廣告牌內容失實，指澳洲本地政府，或廣告行內應有敏感度，把廣告牌移除。





他舉例指如俄羅斯在澳洲境內賣廣告指自己是世界和平的宣傳者與推廣者，要解放烏克蘭人民，他相信澳洲政府不會坐視不理，因此對於澳洲出現有關廣告，他亦覺得很意外，他指如澳洲政府及官員仍未留意到有關廣告牌，希望他們現在可正視有關問題，出手將廣告牌移除。





《SBS新聞》已聯繫中國駐坎培拉大使館作回應，但未獲回覆。



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