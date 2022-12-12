另類過節法：沒有禮物的聖誕

Cheryln Sue 家中已裝飾聖誕樹，她的子女會和聖誕老人拍照，但和許多澳洲人不同的是，她的孩子不會收到來自媽媽或聖誕老人的禮物。





這個三十九歲的兩孩之母是其中一個過另類聖誕節的家長，雖然她覺得對其他人來說「似乎頗嚇人」。





Cheryln 從未買過聖誕或生日禮物給她的四歲兒子或兩歲女兒，亦不覺得其他家庭應該有此壓力。她反而寜為子女提供另類體驗。





她說：「那天他們不需要打開甚麼禮物，他們對生活很興奮，例如對聖誕日下午去海灘食炸魚薯條感到很興奮。」





「他們知道自己不需要甚麼，他們只要走到外面，他們想見到人，想和其他人玩，想結識新朋友，這就是他們現在的渴求，這豈會是壞事？」



Cheryln Sue 與她的兩名孩子。 Source: Supplied Cheryln住在雪梨以北海岸，她表示十分清楚自己十分幸運，可以有權決定將錢花在哪些東西上。她的家庭毋須為口奔馳，孩子已經有很多玩具，故她決定不買禮物並非為了省錢。





「我是獨生女，在新加坡長大，你可以想像到我的生活有多幸福，以前是，現在也是。」





「我知道自己多麼幸運，所以當我決定自己的孩子過這樣的生活，真的是一個大扭轉。」





「我們都很清楚這一區競爭很大......我不想 [孩子] 沉迷於任何這種競爭，因為都是物質上的，總有人擁有的比你多，亦有人花的錢比你多，但亦有人比你少，之後就被遺忘。」





不過，她的觀點令家人和朋友大惑不解。





「即使我的父母，也認為『你為甚麼這樣？你做甚麼？』」





「聖誕節經常聽到『聖誕怪傑』這個名詞，我倒樂意承受，因為我明白我們的想法並非每個人都認同。」





但她說其他人也尊重她的決定。





「我媽媽會說：『噢，嘩，你小時候我們沒有向你灌輸這樣的價值觀，但你當成長有自己的想法，很棒。』」





「我只覺得當這個社會愈來愈物質化，我們對某些小事要堅持到底...... 感恩能夠體驗生活 — 有很多事物可以體驗，毋須買玩具。」



「聖誕老人超忙」

Cheryln說，她會帶子女吃他們最愛的食物和四處歷奇，代替送聖誕和生日禮物。她的家人遍佈澳洲、新西蘭和亞洲。





若親友堅持送禮物給她的子女，她會提議代她支付巴西柔術課堂或動物園入場券來代替玩具。





「外面有很多東西可以體驗，不一定要送禮。」



外面有很多東西可以體驗，不一定要送禮。

Cheryln 的子女相信有聖誕老人，但她會解釋聖誕老人要幫助其他人。





「我們有解釋聖誕老人超忙，他喜歡送禮物給小朋友，但因為你們是擁有很多東西的小朋友，你們要甚麼有甚麼，聖誕老人需要幫助一些沒有那麼多東西的小朋友。」



Cheryln Sue的子女相信有聖誕老人，但不會要求聖誕老人送禮物。 Source: Supplied Cheryln 說她去年聖誕節，她為孩子感到自豪。事緣她兒子邀請附近商場的聖誕老人在聖誕節來家中陪他玩而不是送他聖誕禮物。





她說：「我認為我們加深了施予的精神，我相信這是聖誕節的意義，不只是物質上的施予 — 而是付出我們的時間，付出我們的努力。」





我們加深了施予的精神...... 付出我們的時間，付出我們的努力。」

去年，她兒子選擇將收到的一隻滿載朱古力的聖誕襪轉贈給一個無家可歸者，兒子在數月前曾經問過她有關問題。





「他非常關心，他問『沒有人送禮物給他們嗎？他們沒有零食嗎？......一個三歲小朋友最關心的是他們的零食從哪裏來。」





「當時他三歲，決定將禮物捨棄，我只是跟從他。」





她之後帶兒子去買食物捐贈給救世軍。





她說：「他很開心。」



Cheryln兒子將一袋物品交給救世軍。 Source: Supplied Cheryln說她不反對送禮，但如果她的子女收到其他人送的玩具，他們會將一件舊玩具捐給慈善機構，「這樣他們可以確保舊玩具是轉贈給更有需要的小朋友。」





「即使是家裏面，我們都需要一個循環回收的環境。」



Meagan的子女獲贈二手玩具

Meagan Le Coq是另一個過另類聖誕節的母親。這個三十七歲的媽媽住在雪梨，和 Cheryln同一區，她會買二手玩具給十一歲和七歲的孩子。





她說：「我開始時主要因為見到孩子只對着一件東西幾個月，之後很快就無興趣了。」





「我覺得經常買新禮物真的很貴，當他們玩厭了，那東西差不多仍然是新的一樣。」





「所以我想到可能其他家庭都是這樣，當我搜尋二手物品時正正發現那些東西差不多仍然是新的一樣。」



Meagan Le Coq with her two children. Source: Supplied Meagan會告訴孩子聖誕老人很擔心這個世界和環境，正盡他所能獻出一分力，循環回收完好無缺的禮物。





「我們會說你可能會收一份二手禮物，因為如果聖誕老人回收到一些你想要的東西，而那玩具是完好無缺的，他會樂於見到你是玩具的第二個主人，而不是送一件用更多花紙包裝的新玩具給你。」





她說子女毫不介意禮物不是新買的。





「他們從來沒有問：『為甚麼不是放在原包裝盒內？』......對他們來說，只要收到他們想要的東西就開心。」



Meagan Le Coq和丈夫與兩個孩子跟聖誕老人合照。 Source: Supplied Meagan亦會在年底和孩子一起執拾玩具，揀一些給聖誕老人帶回去循環轉贈他人。





她還致力避免增加不必要的廢物。





「你見到巿議會垃圾車有很多被丟廢的新玩具，其實可以放上 [Facebook] 巿集賣給其他想要的人。」





「那些玩具仍然可以保存很久，但就被送往堆填區，增加廢物。」



孩子們各適其式

Goodstart早期學習幼兒中心的著名教學家Meg Parnell表示，孩子們對慶祝聖誕各適其式。





她說：「他們在很年幼的時期，理解的比我們想像的多。」





「他們有能力做決定，不單只符合自己的最佳利益，亦符合其他人的最佳利益。」





她指Cheryln和Meagan對慶祝佳節採取了道德或哲理性的方式，而且她們亦傳承給孩子。





「她們的子女都一同參與，她們都用適合孩子年紀的方法去解釋。當你在發展中適當水平向他們提出這些資訊，孩子們都有能力參與這類道德和道義上的辯論。」





孩子們對慶祝聖誕各適其式。 Source: Getty / Miguel Sanz Parnell指，孩子想要甚麼和需要甚麼是兩回事。





「孩子們從我們身上需要的是時間，他們需要生命中有一個重要的人陪伴，給他們安全感，一個對他們的生命有參與和感興趣的成年人，和他們談天說地，愛護他們、關心他們。」





「除了這些基本需要，其他所有都是適隨尊便，視乎每個家庭和個人做法。」





Parnell又說，聖誕節有不同的慶祝方式，也是教導孩子包容多元化的一個好機會。





「對於他人的判斷，關鍵是教導孩子怎樣應對，要知道那是純粹個人的看法，我們的看法也不一定是正確，那只是對我們可行的方法。」





「我們要和孩子溝通對話，幫他們釋放和應付因為家庭決定而可能受到的情緒上和社會上的壓力。」





Parnell表示很多家長給自己壓力去用某種方法行事，尤其是聖誕節期間。救世軍本週公布的一項調查結果顯示，每七個澳洲人當中就有一人擔心因生活成本上升的壓力，今年沒有聖誕禮物送給子女。



她說家長有以下方法舒緩壓力。





「很多慈善機構為家庭提供支援，他們不要羞於啓齒。」





「另外，和孩子們說說他們擁有甚麼，我覺得重要的是心存感恩而不是互相比較。」





她指家庭不應糾結於不能為孩子做甚麼，或甚至告訴孩子無能力慶祝聖誕。





「應該注重『這是我們可以做的，這是我們家的做法，這是我們所感恩的。』」





「孩子真正需要的，是你和他們的關係，還有你陪伴在他們身邊，關懷他們，所以毋須怪責自己。」

