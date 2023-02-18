研究指有六成LGBTQI癌症患者遭醫療歧視

資深電視和電台播音員 Julie McCrossin 於68 歲時，被診斷患有第四期咽喉癌時，病情已經到了晚期，手術已不再是一種選擇。





「這是我一生中最大的震驚。」





「這令我整個人都非常震驚，更令我陷入混亂，我不知道可以怎樣去消化這個消息。」





McCrossin 從 18 歲起就一直是女同性戀者，她說，如果在抗癌期間出現有任何偏見或誤解甚至敵意和歧視，那對她而言是有機會危及生命。



資深電視和電台播音員 Julie McCrossin 探受放射治療。 由第一次診斷到漫長的放射治療過程， McCrossin 她依然擔心有可能復發。





但她亦深明，焦慮本身也是觸發癌症復發其中一個主要因素。她慶幸在接受治療過程中並沒有遭到醫療歧視。





研究指出醫療系統存在對LQBTQI+社群歧視



根據西雪梨大學的「擺脫癌症」



(Out with Cancer) 研究報告指出，LGBTQI+ 社群中，在被診斷出患癌時所遭受的困擾程度，比一般患者高達六倍，這源於醫療和保健系統存在歧視。





西雪梨大學的 Jane Ussher 教授說，醫療保健中的各種形式的歧視都可能導致病人感到困擾，包括性別錯誤的人 (mis-gendering)，在治療過程中，他們/ 她們的伴侶無法陪伴在旁。在某些情況下，患者還遭敵意對待。





「我們確實需要提供教育和培訓、實踐指南和資源，以便醫療保健專業人員可以將資訊傳遞給患者。」





「我們需要向醫療保健系統發出訊息，表明醫護人員在工作過程中『文化上是安全的』，醫護人員是 LGBTQI+ 包容的。」



癌症協會於全國發佈小冊子



癌症協會於全國推出一本 80 頁的小冊子，專門用於幫助被診斷患癌症的 LGBTQI+ 社群以及他們的朋友和家人。





癌症協會表示，該小冊子會提供給全國各地的醫院和診所，包括一些以往比較缺乏 LGBTQI+ 社區的支持的區域。





成功抗癌的資深電視和電台播音員 McCrossin 說，這些資訊對癌症患者和更廣泛的社區來說，都是寶貴的。





「當你面對癌症時，你迫切需要的是善意、歡迎和保證。」







「LGBTQI+ 癌症：癌症患者及其家人和朋友指南」將於 2023 雪梨世界驕傲節的狂歡節博覽會上發布。有需要人士可於癌症協會網站下載小冊子。



