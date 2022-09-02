繼銀行後 澳洲重大「公用服務」或將關近30間分行

在新冠疫情後，不少行業的經營模式亦有所轉變，回應市場需求，以免被淘汰。然而，不少人認為在疫情中，因銷售模式由線下轉到線上，對郵遞服務不減反增，不受影響的郵政服務或將關閉30 間分店。





目前，澳洲郵政在全澳約經營4,000多間分店，但自新冠大流行以來，由於客戶上班模式有所改變，面對面客戶大幅減少，部分分店報告「客流量下降」。





澳洲郵政正在審查分店的情況，主要為一些較小的郵局，一些正在接受審查的郵局每天的客戶人數不足 150 人，可能被關閉的郵局也有其他郵局位於該地區僅幾公里的範圍內。





Advertisement

澳洲郵政發言人表示，雖然尚未做出最終決定，但有少數主要是大都市郵局的人流量非常低且正在下降、租約到期或建築物損壞，目前正在審查具體情況。





不過，有關發言人表示，所有團隊成員將被重新部署到附近的郵局。





特許郵局集團執行董事克蘭普（Angela Cramp）將目前計劃中的關店計劃形容為新冠過後世界中的「自然進展」。





她向 NCA NewsWire表示，總有人會消極，因為他們可能每個月去那個郵局一次，而且他們不想因為走兩條街而受到不便。





但她坦言：必須付出一些代價，很多這些郵局都位於非常昂貴的市中心位置，現在他們的很多客戶都在郊區的家中工作，不需要使用這些郵局。





維持這些分店的成本十分高，讓五個人站在沒有顧客的郵局裡是不可持續的。這是對業務的消耗。





她表示：在某些情況下，他們希望關閉的郵局方圓 10 公里範圍內還有其他郵局。他們並不會把客戶設於沒有郵局的局面，他們只需要左轉而不是右轉。





澳洲郵政宣布上一財年集團收入達到創紀錄的 89.7 億澳元。比前一年增長了 8.5%。





雖然過去澳洲郵政收入創紀錄，但集團首席執行官兼董事總經理格雷厄姆(Paul Graham)表示：在過去三年中，澳洲郵寄的信件數量下降了 15%，即 2.8 億次。在 2021-22 年，我們的信件業務損失了 1.52 億澳元，預計這些損失將在未來幾年繼續上升。





因此，澳洲郵政已向澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 提交了一份通知草案，提議將基本郵資費率 (BPR) 從 1.10 元提高到 1.20 元，自 2023 年 1 月起生效。





擬議的增加將是自 2020 年 1 月以來的首次，並將幫助澳洲郵政為所有澳洲提供基本的郵件服務。





他表示，擬議的變革對於確保澳洲郵政能夠繼續可持續地交付並服務於他們的社區，特別是在偏遠和農村地區是必要的。

