多人投訴積分被盜用 Woolworths否認有黑客

7號台在早前10月曾報導有Woolworths客戶被被盜用「Everyday Rewards」積分，有客戶在社交平台上分享，聲稱有駭客入侵其戶口，並盜去440元，而有關交易，是在離家3小時外的店舖。





在Woolworths的網頁上，及其他社交平台上，亦有不少人分享同類的事件。





一位女士在一個Facebook群組上寫道，她的獎勵積分被盜用，有人兌換了30元來購物，當事人是因收到計劃的手機程式提示而發現事件。





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另有人寫道，自己住在雪梨，但被盜用的積分被用在一項在布里斯本的交易，他曾致電往Woolworths了解事件，但熱線沒有人接聽，估計Woolworths亦收到大量來電。





亦有人指有關事情已曾發生在自己身上多次，雖然最後都可取回積分，但不理解事情為何會重複發生。





Woolworths向每日《每日電訊報》表示， 否認程式被黑客入侵，有關問題亦不普及，但Woolworths承認有安排逾 百名網絡安全人員「持續監控潛在威脅」。





Woolworths並證實正在「協助少數會員」，他們的戶口有未經授權的訪問。





Woolworths Everyday Rewards 發言人指，他們一直在幫助一些Everyday Rewards 賬戶，他們是帳戶似乎未經授權被訪問的受害者。





「在我們收到的案例中，帳戶是使用有效的登錄名字，或帳戶詳細信息去訪問帳戶。」





「這表明騙徒可能透過線上詐騙，或其他來源獲得登錄資料和帳戶詳細信息。」





為打擊盜竊，Woolworths 在其 Everyday Rewards 計劃中引入許多安全措施，包括網站上的雙重身份驗證，並促請客戶更改密碼。





Jacqueline Jayne來自關注保安意識的團體KnowBe4，她在接受《每日電訊報》訪問時直言，大家正在看到「數據被破壞和被盜的下一個級別」。





她指，Medibank 數據洩漏事件可能會造成巨大的個人壓力，這對每個人來說都是新挑戰。





她表示，即使全球，包括澳洲在內的大多數 IT團隊，在很大程度上都在盡其所能防止網絡攻擊，但網絡犯罪分子仍然佔上風。





她表示，澳洲人可以採取許多措施來降低安全風險，包括使用密碼管理、啟用多重身份驗證，以及對詐騙電子郵件和短信警惕。





她直言「作為消費者，需要接受我們的基本和唯獨特的識別資料會被盜。」。





「我們需要應用更多級別的保護，並意識到網絡安全是每個人的責任。」



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