澳洲2022年度詞彙揭曉 涉及生活與大選體現幽默感

2022年，兩個涉及大選和日常生活的詞語「teal」和「bachelor's handbag」被選為年度詞彙，究竟他們有何含義呢？

Graphic featuring dictionary background, with a roast chicken in a bag and a teal-coloured picture of Zali Steggall overlayed.

「teal」和「bachelor's handbag」成為《麥格理字典》今年的年度詞彙。 Source: SBS

《麥格理字典》（Macquarie Dictionary）公佈今年的
年度詞彙
，包括由評審委員會選出的「teal」和由公眾選出的「bachelor's handbag」兩個詞語。

「teal」原意是藍綠色，意指今年大選中主打環保議題和政治廉潔的獨立候選人，而他們有多位當選成為國會議員，成為不可忽視的中立力量。

《麥格理字典》的編輯總監Victoria Morgan向SBS新聞表示，「teal」這一詞今年被賦予了新的含義。「今年之前，這真的只是一個描述顏色的詞語和一個鴨子的品種，它後來開始被用於形容有特定的共同觀點的獨立候選人。」

而公眾青睞的「bachelor's handbag」字面意思是單身漢的手袋，其實是指超市有售的烤雞，其膠袋如手袋般拿起，回家無需烹飪便可即食。

「過去幾年都很嚴肅，有疫情、有山火......任何你想到的（壞事），但澳洲人喜歡玩文字遊戲，從中取樂。所以單身漢的手袋大受歡迎毫不令人驚訝。」
多個字典和出版社都會公佈年度詞彙，如《牛津字典》、澳洲國家字典中心等。

《麥格理字典》的評選僅限於過去一年新產生的或被賦予新意思的詞語。這些詞語被分門別類並由評審委員會選出20個，再由委員會和公眾分別投票選出。

今年委員會的次選年度詞彙是「truth-telling」，意為道出真相。委員會的評語表示，越來越多對原住民國會之聲入憲的討論，令道出澳洲歷史中的清晰、真實的真相變得越來越重要。
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澳洲國立大學（ANU）的澳洲國家字典中心也選出了「teal」為年度詞彙。中心研究員Max Gwynn表示，年度詞彙往往與特定事件有關，一些詞語可以流行得非常迅速。

「我們發現teal這個詞源於（獨立議員）Zali Steggall在2019年（競選時）穿的衣服的顏色，但它在今年大選突然成為了候選人的種類。」

Morgan表示，有些詞語在流行過後，會變得約定俗成。「幾年前我們委員會選出過『取消文化』（cancel culture）。這很有趣，因為人們看見這發生得越來越頻繁，而之前它並不是一個詞語。」

「很多人當時說沒聽過這個詞，聽起來很蠢、根本不存在......但現在沒人說自己沒聽過。」

回顧往年年度詞彙

2021年委員會和公眾都選出：Strollout
原意為散步，用於形容澳洲政府推出新冠疫苗的速度

2020年委員會選出：Doomscrolling
由厄運和滾動二字組成，意為在新聞網頁或社交平台上一直翻看到的都是負面的消息

2020年公眾選出：Karen
女性名字，指代一些在X世代出生、中產階級的白人婦女，並享有一定的權利、具優越感和經常有種族主義的態度

2019年委員會選出：Milkshake Duck
由奶昔和鴨二字組成，指那些原本形象正面、但被發現品行不佳後形象大跌的公眾人物

2019年公眾選出：Robodebt
這是前政府的
自動債務索償系統
，令大量福利金領取者被當局追討欠債，而該系統在今年接受皇家委員會調查

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Published 30 November 2022 at 9:39am
By Jessica Bahr
Presented by Koma Cheng
Source: SBS
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