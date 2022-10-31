鄭州富士康爆疫 員工徒步百公里返鄉

鄭州富士康為蘋果生產iPhone的主要製造基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，擁有3個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，員工超過30萬。





中國網路日前流傳「富士康鄭州園區約2萬人確診」訊息，鴻海集團就富士康鄭州廠房疫情狀況發表聲明，表示與當地政府配合防疫，園區逐步在控制之中。





集團持續與當地政府協調，為員工提供必要的物資藥物與生活保障，又組織人員和車輛，昨日起做好員工點對點有序返鄉服務。





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鴻海表示，在政府指導下，鄭州園區正持續落實防疫措施，實施閉環管理、點對點通勤、每日核酸及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新防疫訊息及宣導。





但內地社交網站早前有片段顯示，被指是富士康員工的人爬過圍牆，拿著隨身物品離開。





一位微信用戶發文寫道「他們是逃出工廠的富士康員工，正在步行回家。並說，「有些人帶着行李、毯子和棉被在麥田中行走。我不禁感到悲傷」。





路邊有熱心人士放置礦泉水、麵包和點心，還可見「歡迎富士康孩子們回家」、「富士康員工免費喝水」、「返鄉人員食物補給點，早日到家」等字眼的看板。





根據上海傳媒「第一財經」報導，據不完全統計，截至昨晚10時30分，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地發佈「致在富士康工作人員的公開信」，表示做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。





報導中並引述富士康廠區1名行政人員指，廠區內已閉環管理10幾天，採點對點上班。該工作人員還表示，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。





該行政人員指看到網上員工「逃離」的內容後，內心五味雜陳，心裡很難受。





鄭州富士康黨委書記蘇東霞在 10月30日凌晨發文坦言，廠區逾20萬人，管理難度大，內部已盡力調動資源處理，但外部支援較少，無力獨自支撐局面，不得已要默許員工自行回家。





日前富士康鄭州廠區傳出2萬多人確診，當時鴻海富士康發聲明強調「2萬員工確診」是「嚴重不實信息」，鄭州園區生產營運相對穩定。但富士康沒有披露受感染工人的人數。

