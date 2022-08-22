原來work from home 可以好危險 求助人士增加近八成

脊醫表示，使用餐桌或沙發作為家庭辦公室的人，可能會面臨背部受傷的風險 專家說，在家工作在澳的趨勢上升，人們受傷的風險可能會增加。加

脊醫說，使用餐桌或沙發作為家庭辦公室的人士可能會面臨背部受傷的風險。

專家說，在澳洲，在家工作的趨勢日漸上升，但他們因此受傷的風險可能會增加。





據澳洲脊椎治療師協會（ACA）稱，使用餐桌、沙發甚至床作為家庭辦公室的工人可能會面臨背部問題和脊椎受傷的風險。





該協會的卡希爾(David Cahill)表示：隨著越來越多的澳洲人在家工作，那些在家中使用電腦但沒有設置符正人體工程學工作環境的人，脊柱健康和整體健康可能被危及。



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他指出， 許多澳洲人尚未適應這種新常態，他認為可能因為在家中當未養成安全的工作習慣而需承受健康風險。





近日，一項對 1,000 多名工人進行的調查發現，在大流行期間，有三分之一以上的人在家工作，其中七成的人表示在大流行封鎖解除後不會返回辦公室。





數據顯示，67% 的人在電腦上的時間比在辦公室的時間長，其中 33% 的人將餐桌變成了家庭辦公室。





其他人則選擇了一種更悠閒的方式，16% 的人在床上工作，另外 15% 的人在沙發上工作。





對脊醫的調查發現，與工作場所相關的脊柱健康問題有所增加，患者增加了 78%。



九成患者因為頸部疼痛需要治療，肩部僵硬、腰痛和頭痛是常見的癥狀。



數據還顯示，由於 48% 的人報告說總體健康狀況下降，並且患者吃零食導致在家工作後體重顯著增加，因此偶然運動和鍛煉減少了。





卡希爾表示，對澳洲人進行需要在符合人體工程學環境工作的教育最為重要，這樣他們才能在任何地方都能很好地工作。





卡希爾指：養成積極的脊柱健康習慣，包括使用符合人體工程學的辦公椅、將筆記本電腦調整到與視線水平；坐著時將膝蓋稍微低於臀部，這些都是在任何地方工作時預防脊柱損傷的重要因素。

