全球「最污糟男人」67年後首次洗澡後死亡

這名被譽為「全球最髒」的男子，是來自伊朗的哈吉（Amou Haji），他由於相信洗澡會為他帶來厄運，並會將他殺死，因此他在67年開始不再洗澡。





據當地媒體報導，哈吉渾身煤灰，住在煤渣砌塊的棚屋裡，60 多年來沒有用水或肥皂洗澡。村民表示：哈吉年輕時曾經歷過情緒挫折，導致他拒絕洗手。





2014 年，《德黑蘭時報》報道哈吉會吃道路邊被殺死的動物，而且吸食的煙斗亦是裝滿動物糞便，他認為清潔會讓他生病。





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他會拒絕用水清潔，轉而使用所謂的「火浴」。





據外媒報道，他每天晚上，當村民聚集時，他會點燃篝火，抽大麻，站著向濕婆神祈禱。





哈吉 Source: AFP / -/AFP via Getty Images 報道內表示哈吉曾說過：「這就像用水洗澡一樣。火浴有助於殺死體內所有的細菌和感染。」





雖然這位老翁的生活習慣看似不太健康，但科學家調查發現，他不但沒有生病，身體跟一般人同樣健康。





但據 Irna的報道，幾個月前，哈吉第一次被村民說服他洗澡。哈吉在洗澡後的數個月後開始生病，於上周日（10月23日）去世，享年94歲。



哈吉 Source: AFP / -/AFP via Getty Images 哈吉死後，最長時間沒有洗澡可能會被一位印度人繼承。非方記錄可能會傳給一個一生中大部分時間都沒有洗澡的印度人。







