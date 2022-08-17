如何幫助親友擺脫問題賭博？

要點 賭博造成從財務到心理健康方面的傷害

沉迷賭博影響親友，但戒賭需要他們支持

文化敏感性有時令人尋求幫助時卻步

幫親友戒賭的人也需要其他親友的支持

潛在賭癮有嚴重後果

雪梨大學的心理學教授Sally Gainsbury表示，在網上或在現實中沉迷賭博所造成的危害，並非總能感受得到。



這通常被稱為潛在成癮，因為你無法從人們的眼裡或其呼吸裡發現他們其實有賭博問題......但危害仍然存在，（賭博的）財務支出仍然存在。

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作為大學的賭博治療及研究中心主任，她表示，從問題賭博康復，對於賭徒本人和他身邊的人都是複雜的過程，也經常會有復發的問題。



網上投注往往吸引不同於玩賭博遊戲機的賭徒，但造成的傷害是一樣的。 Credit: Getty Images/becon

多元文化社區更受傷

根據澳洲健康與福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）的 研究報告 ，有7.2%成年人有受到賭博造成的傷害。





報告指，多元文化和多語言背景的社區並沒有比普通人有更多賭博問題，但他們受到賭博傷害時更加脆弱。





新州負責任賭博辦公室主任Natalie Wright表示，這是因為多元文化社區面對賭博問題時有恥辱感，所以更可能避免尋求協助。



對很多社區而言，諮詢是一個非常外國、非常西方的概念，因此人們往往希望家事不要外揚。

沉迷賭博不僅僅傷害賭徒本人。 Credit: Getty Images/uniquely India

一人沉迷 影響親友

問題賭博不僅影響賭徒本人，還會影響他們的親屬和朋友。





賭徒往往遭受財務傷害，可能會在和親友的關係上承受壓力，不得不處理由此造成的負面後果。





Gainsbury教授表示，無論賭徒是否嘗試戒賭，都需要親友的支持。「如果他們也在幫助他人（從問題賭博中）嘗試康復，這（其他親友的支持）會非常有幫助。」



一個人的財務狀況惡化，可能是賭博成為問題的訊號。 Credit: Getty Images/Narisara Nami 西雪梨的阿拉伯裔居民Adam在2014年從問題賭博中逐漸康復。他表示，這過程中家人也受到影響，但總是給予他支持。





他想起，有一名親戚去諮詢如何幫到他們一家。「有了他們，我能更好地康復。如果你不是癮君子，你可能很難理解。」





「我認為專業的協助讓他們明白到，他們無需為所發生的事情負責，這不是他們的錯。這樣他們能更容易地去引領我（戒賭）。」





Adam康復的轉捩點是同伴戒賭組織 Gamblers Anonymous 。很多男性和女性同伴會分享他們的經歷，幫助其他人從問題賭博中康復。





不過，Adam相信每個人都有不同的方式去解決問題賭博。



有人只是每星期去諮詢、換份工作、換下生活方式或者做多些運動，就成功了。這些是每個人都（可以）做的事。

同伴間的支持和網上論壇可以幫到一些人撇除問題賭博。 Credit: Getty Images/Marco VDM

「先自己戴好氧氣罩」

Gainsbury表示，只要有恰當的支持，任何支持方式都有幫助。





她形容，處理問題賭博就像飛機上遇到緊急狀況，乘客要先自己戴好氧氣罩才去幫助他人。



重要的是，人們要意識到有很多支持提供給他們，他們並非要靠自己......記住首先戴好自己的氧氣罩這一格言。

一些人會傾向讓醫生轉介他們去專科治療服務。 Credit: Getty Images/nahsoon 州政府的相關服務會提供資源，並有電話、網上和面對面諮詢。比如，新州政府的 The Number that Changed our Life 運動旨在幫助那些面對賭博問題和不知如何獲得協助的多元文化社區。





任何新州居民有這方面需要，都可以致電1800 858 858聯絡 Gamble Aware ，他們的網頁提供5種非英語的文字資訊，包括繁簡體中文、阿拉伯文、印地語、韓文和越南文。





Wright表示，當局亦提供財務方面的諮詢，提供50種語言服務。如果因為親友是賭徒而出現財務問題，你可以尋求相關的諮詢服務。



很多人會尋求非正式援助，無論是看醫生或是社區服務，比如是社區領袖或宗教領袖，甚至是家人間的支持。 Gainsbury教授

她表示，支持他人擺脫賭博問題，與鼓勵他們尋求專業協助，最終是相輔相成的。





如欲在賭博成癮方面尋求協助，可以致電或點擊以下機構進行聯絡。



