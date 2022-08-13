中美元首可能十一月正面交鋒！

報道引述消息人士表示，習近平可能會到印尼峇里島參加11月舉行的20國集團領袖峰會，然後亦會轉往泰國曼谷參加亞太經合組織的領袖峰會， 而相信習近平與拜登很可能會在其中一場峰會期間會面。





據白宮國家安全委員會印太政策協調員坎貝爾表示，拜登與習近平早前通話時，兩人亦有討論面對面會晤的可能性，現時經已交由有關團隊跟進。不過，坎貝爾未有提及兩人具體的會面時間及地點。





另外，反對黨領袖達頓早前表示，澳洲指責中國對待台灣的方法，是讓澳洲維持亞太地區和平的最佳機會。





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達頓早前對台海的緊張局勢警告國際社會，對中國不要犯上對俄羅斯相同的錯誤。





達頓又對中國政府作出加倍的批評，並表示對俄羅斯在入侵烏克蘭之前沒有對總統普京採取更強有力的行動感到遺憾。





他昨天對九號台表示：『如果大家在未來幾個月或幾年的時間裡說，中國已經進入台灣是我們沒有看到這種情況，是沒有意義的。』





他又說：『我們將巨大的焦點放在這種行為上，並大聲疾呼是正確的， 如果我們這樣做, 將為我們提供維持區內和平的最佳機會。』





『亦有很多人說，如果我們（當時）對普京入侵烏克蘭前施加更大的壓力，我們就不會看到現在的血腥場面。』





署理總理兼國防部長馬利士重申，在地區緊張局勢升級的情況下，需要一支「有能力」和「強大」的國防力量。





不過馬利士就不願透露如果中國對台進行襲擊澳洲將如何對應，但他則表示，希望局勢可以緩和。





他說『世界都希望看到區內會恢復正常的和平活動，而大家亦會因此而鬆一口氣。』





他又說：『從澳洲的角度來看，我們參與區內的（事務）是基於一個事實，即我們不希望看到台海現狀發生任何變化，而這個政策是不變的。』









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