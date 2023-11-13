【馬場變藝墟】Yarra Glen 大型藝墟 手工藝品美食應有盡有

相信墨爾本市民都知道 Yarra Glen 是維州著名釀酒區，風景優美，一年四季，很多人會到此探訪各個著名酒莊，而現在春、夏季更是到這裡找地方野餐甚至 BBQ 的好地方。但大家又是否知道它有一個藝墟 (craft market) 呢？

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Yarra Glen Racecourse Market (馬場藝墟) 供大家選購的物品琳瑯滿目，價格也很相宜。 Source: SBS / Aaron Wan

這個藝墟的正名是 Yarra Glen Racecourse Market。不過很多人都稱它為 Yarra Glen Craft Market 或甚至是 Yarra Glen Market。
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Yarra Glen Racecourse 藝墟入門的閘口。 Source: SBS / Aaron Wan
這個藝墟位於 Yarra Glen 的 Armstrong Rd 的 Yarra Glen Racecourse (賽馬場)，據筆者了解，它每個月 (9 月份至翌年 6 月份 — 也即澳洲的春、夏、秋季) 的第一個星期日以藝墟形式開放予大眾。所以下次藝墟日將是 2023 年 12 月 3 日。
但據網上資料顯示，12 月份由於有聖誕季的關係，所以將有兩個藝墟日，除了上述的 12 月 3 日外，另一個是 Twilight Christmas。日期是 12 月 9 日 (星期六)，開放時間由下午 3 時至晚上 8 時。

藝墟的開放時間早上 9 時至下午 2 時。現場有很多車位供大家停泊，每輛汽車的停車費是 5 元，但遊客免費入場。
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藝墟內出售非常多的本地貨品。 Source: SBS / Aaron Wan
為了大眾安全，大家不能攜帶狗隻入場，不過如果狗狗是工作犬則獲豁免。

究竟這個藝墟有些什麼東西給大家選購或消費呢？請大家收看上面的影片。

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Published 13 November 2023 6:55pm
Updated 13 November 2023 7:00pm
By Aaron Wan
Source: SBS

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