【馬場變藝墟】Yarra Glen 大型藝墟 手工藝品美食應有盡有

這個藝墟的正名是 Yarra Glen Racecourse Market。不過很多人都稱它為 Yarra Glen Craft Market 或甚至是 Yarra Glen Market。



Yarra Glen Racecourse 藝墟入門的閘口。 Source: SBS / Aaron Wan 這個藝墟位於 Yarra Glen 的 Armstrong Rd 的 Yarra Glen Racecourse (賽馬場)，據筆者了解，它每個月 (9 月份至翌年 6 月份 — 也即澳洲的春、夏、秋季) 的第一個星期日以藝墟形式開放予大眾。所以下次藝墟日將是 2023 年 12 月 3 日。



但據網上資料顯示，12 月份由於有聖誕季的關係，所以將有兩個藝墟日，除了上述的 12 月 3 日外，另一個是 Twilight Christmas。日期是 12 月 9 日 (星期六)，開放時間由下午 3 時至晚上 8 時。





藝墟的開放時間早上 9 時至下午 2 時。現場有很多車位供大家停泊，每輛汽車的停車費是 5 元，但遊客免費入場。



藝墟內出售非常多的本地貨品。 Source: SBS / Aaron Wan 為了大眾安全，大家不能攜帶狗隻入場，不過如果狗狗是工作犬則獲豁免。





究竟這個藝墟有些什麼東西給大家選購或消費呢？請大家收看上面的影片。







