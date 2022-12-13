【另類出路】應屆VCE考生取得50萬獎學金 將赴美深造

要點： 澳洲具有學術頭腦或體育細胞的學生正在國外接受一流的大學教育，無需寄宿費、學費或負擔HECS 債務。

維州 12 年級畢業生和業餘高爾夫球手黃健妮在 10 年級和 11 年級開始申請美國體育獎學金。

她表示有學校已向她表示願意取錄她，包括她心儀的大學--佩珀代因大學。

但 44,000 名維州 12 年級學生在周一（12月12日）早上7時，戰戰兢兢地查看他們在VCE的ATAR 分數，業餘高爾夫球手黃健妮（Jeneath Wong）還有更重要的事情要處理。





這位 18 歲的姑娘正準備在高爾夫球場上開球，參加一場重要的決鬥，望能順利在維州女子業餘錦標賽的準決賽安全晉級。



在高中的最後一年裡兼顧高爾夫球和學習。 Credit: Jeneath Wong 黃健妮表示：當大多數人可能在通過手機查看他們的 VCE 成績時，我可能會在高爾夫球場上熱身，準備在比賽中開球。。





在她高中的最後一年，這一名來自墨爾本東南部學校 Glen Waverley Secondary College的學生除了應對學業外，還要應付繁重的日程，參加業餘高爾夫錦標賽。





在今年截至目前為止，她已經在世界排名賽中贏得了 14 場勝利。





周日，她在大都會高爾夫俱樂部（Metropolitan Golf Club）練習時向 SBS 中文表示：「實際上，我在考試期間環遊了世界。 我在考試與考試期間曾飛到泰國，然後飛回（澳洲）參加最後一次考試。」





黃健妮在第三次考試後乘坐午夜機離開了泰國，並及時趕回澳洲進行期末地理考試。





她指「考慮到我只有三天的學習時間，我（對結果）很高興。





儘管她的出勤率很低，但黃健妮認為她的老師讓她能夠平衡運動與學習。





她表示：「自從我離開後，老師們一直非常支持我。 他們讓我了解所有學習的最新情況。





這位馬來西亞出生的高爾夫球手在三歲時首次透過她的父親 Kenneth 認識高 爾夫球。





六歲時，她曾在美國參加國際錦標賽。 她在九歲和小組賽中排名第五，這促使她希望追求更大的成就。



業餘高爾夫球手黃健妮小時候和她的父親 Kenneth 在果嶺上。 Credit: Supplied 這位身高 155 厘米的運動員取得了一連串的成就。 包括：三屆維州青少年業餘錦標賽、背靠背的澳洲女子業餘錦標賽和里弗斯代爾盃冠軍，以及 2022 年女子業餘錦標賽冠軍。





黃健妮認為她強大的精神力量是她的主要技能。





她指：「在一次糟糕的擊球後保持冷靜有助於保持積極的心態，即使我沒有發揮出最佳水平」。她指出她的父親是她在這項運動中崛起的推動力。





她表示是父親讓她參加比賽，並且一直是她的教練。





「他也是我的球僮。」





雖然許多學生將使用他們的 ATAR 分數來決定他們的大學路，但黃健妮卻有不一樣的選擇。



黃健妮的父親 Kenneth 在果嶺上一直陪伴在她身邊。 Credit: Supplied 去年，她獲得了加州馬里布佩珀代因大學（Pepperdine University）的全額體育獎學金，價值約為 53萬元（36萬美元），包括住宿費用和其他優惠。





黃健妮指，大學的高爾夫球隊在州際比賽時，有私人飛機贊助。





她形容：「這真的很獨特。」”她說。





黃健妮表示：他們（佩珀代因大學）未必會看你的 ATAR 成績，但她的學業成績仍然...因此她在中學中仍然取得好成績，這十分重要。



在佩珀代因大學，她希望在獲得美國頂級大學教練吉布斯 (Laurie Gibbs) 的幫助的同時，能學習心理學和運動科學。





儘管黃健妮的名字令人印象深刻，但由於她尚未成為職業選手，她無法藉此賺錢。 而不少高爾夫球手在到 18 歲後，就會以此為生。





作為一個有志於未來參加 LPGA 巡迴賽的人，她表示自己並不著急。





「上大學本身將是一次非常好的經歷，我在那裡可以獲得學位。」





黃健妮一家於 2015 年時，透過父親的工作簽證移居澳洲，這讓黃健妮可以有機會邊打高爾夫球並平衡學業。



黃健妮在 2022 年亞太女子業餘錦標賽中一桿進洞而獲獎。 Credit: Supplied 在錦標賽中，由於她一家只是永久居民，她只能代表馬來西亞出賽。





她透過澳洲高爾夫協會申請了全球人才簽證，最近亦獲得成功。



她有代表澳洲的夢想嗎？

她直言：「確實。 我已經獲得了永久居留權，只等著獲得我的公民身份，這樣我們就可以開始了。」



