港裔澳籍網球手韓天遇稱網絡欺凌無可避免：「傷害唔到我！」

24歲的韓天遇在2022年度過一個艱難的球季，留在布里斯本家中的時間只有約7個星期，伴隨她的卻是網絡上的辱罵留言和訊息。





目前女單世界排名158位的韓天遇接受SBS中文 訪問 表示，她每場比賽之後都會在社交平台Instagram收到不友善的留言，甚至是攻擊性和死亡威脅。





但她說：「你不能讓它們傷害到你。」





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「我每一場之後都會收到仇恨訊息和留言，我習慣了。我們已習慣刪掉留言，不讀訊息。你會適應它，因為已經這樣很多年了。」





當然你一開始收到的時候......讀到它們的時候會不舒服.....打（網球）得越久，你會收到越多訊息。你會意識到你不能讓它們傷害到你，因為太多了。每星期比賽一直都有。」



韓天遇相信，仇恨內容大部份來自參與網絡賭博的人。「基本上是（賭博的人）在你的比賽上投注然後輸了錢。」





而且賭徒不僅在她輸球時發洩。「就算你贏球，有時你也會被仇恨，因為有人可能買了你輸，但你贏了比賽，令他們輸錢......你無法兩方面都順應（別人）。」



你越出名，你收到的（內容）就越惡劣。

韓天遇在賽場上和很多女球手結成了朋友，其中英國「一姐」拉度簡奴（Emma Radacanu）去年以非種子選手身份爆冷奪得美網冠軍後，便成為網絡欺凌的重點對象。





韓天遇說，拉度簡奴和很多頂級球手一樣，在社交平台上收到了最多的謾罵。「基本上你越出名，你收到的（內容）越惡劣，因為有越來越多人觀看你的比賽和向你投注。」





「拉度簡奴顯然收到很多。如果你專門去看看頂級球手（的社交賬戶），你真的去看看所有留言就會見到很多。她因為這些已經花少了時間在社交媒體上。」



不過，在2020年創立自己運動鞋品牌的韓天遇無法為了避開網絡欺凌而棄用社交媒體。





「在網球界，因為是一種個人的運動，所以社交媒體目前是我們唯一對外聯絡的平台。」



結束滿意的一年

韓天遇覺得2022年是一個「成功」的球季，她第一次全年都沒有受傷，可以一直比賽。她參加了25場賽事，是一個自然年內最多——這也令她達成了今年的目標之一。





「我今年有個目標是打入世界前百......另一個目標是打很多比賽，可能是我（職業生涯）最多。我正在（至少）今年打得最多比賽的軌道上。我也獲得一些勝利......總體而言我是滿意的，但我總想做得更好。」





今年1月在阿德雷德國際賽中擊敗兩屆溫網冠軍克維托娃（Petra Kvitová），是韓天遇首度擊敗世界排名前20位的球手。





因此獲得澳網外卡的她，雖然女單首圈出局，但女雙晉級次圈；之後也在國際網球總會（ITF）在以色列和英國的賽事中奪冠，贏得重大勝利。





她本球季會以即將在蘇格蘭格拉斯哥舉行、以國家隊參賽的比莉珍金盃（Billie Jean King Cup）作結。她將作為5名球手之一，加入世界排名34位的澳洲「一姐」湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）率領的國家隊。



韓天遇在2022年澳網比賽中。 Source: Getty 韓天遇表示非常興奮：「網球很少團隊賽事，因此這幾個星期總是很特別。沒甚麼比代表你的國家更棒了。」





國家隊領隊Alicia Molik表示，選擇韓天遇作為第二位單打選手，是因為她全年表現保持穩定，亦奪得過兩項同由國際網球總會主辦的賽事錦標。



期待球季後返港

韓天遇今年年初接受SBS中文 訪問 時，對有很多親戚的「第二故鄉」香港深感懷念。她說，很開心在港府放寬新冠防疫入境限制後終於可以回去。





「我愛香港......我會在11月底回去看望嫲嫲、叔叔阿姨——我在疫情開始前已沒見過他們。我一直到邊境開放，我就看機票看甚麼時候能去。所以球季一結束我就要飛去看他們全部人。」





「我（在香港）有很多最美好的回憶，那有最好的食物......我愛那裡的人，所以我就是喜歡香港，我已等不及要回去。」



