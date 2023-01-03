【買咗唔踩得？】澳洲哪些地方禁止踩電動滑板車？

電動滑板車在 2018 年首次在澳洲推出，並先在昆州進行了租借試用後，備受歡迎，其他州及地區亦相繼推出租用試驗計劃。





不過，電動滑板車推出後發生多宗撞倒途人意外，有報道指，自 2018 年以來，全澳州已有 6 人因為被電動滑板車撞倒死亡，單在去年 9 就有 3 人因此死亡，並有幾百人因此受傷，引起外界關注，要求加強規管電動滑板車在道路上使用的規則。





有報告的資料顯示，到 2022 年 2 月為止，澳洲已售出超過 250,000 輛電動滑板車。





各州及領地均要求，在道路或共享道路上踩電動滑板車時必須戴頭盔，在如果你不想買了電動滑板車回來才知道不准踩，便看清楚各州及領地的規則：



新州及南澳

維州

維州不准在行人路、共享道路或公共區域使用私人的電動滑板車，同時亦限制電動滑板車在道路上行駛的最高時速限制為 10 公里，而電動滑板車的摩打亦不能超過200伏特。





昆州

在昆州，電動滑板車可以在行人路和共享道路上行駛，但時速限制為最高 12 公里，而在單車徑或和公路上行駛，時速限制放寬至 25 公里，但前提是該道路標示的時速限制為 50 公里或更低。



塔州及西澳

在塔州和西澳，不論出租或私人電動滑板車，都可以在任何道路上使用，時速限制為 25 公里，而電動滑板車重量分別被限制在 45 公斤和 25 公斤以下。



首都領地

首都領地亦可在任何道路上使用電動滑板車，在共用行人路和單車徑的限速為時速 25 公里，一般行人路的時速限制為 15 公里，十字路口時速限制為 10 公里。 在任何情況下，踩電動滑板車的人都需要讓路予行人。



北領地

雖然北領地准許電動滑板車在行人路或道路標示的時速限制為 50 公里的道路上使用，但對電動滑板車最高時速沒有具體限制。

