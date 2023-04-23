【助人自助】維州華人團體開辦精神健康培訓班

Therapist counsels teenage girl in support group

澳洲自新冠疫情後多了關注精神健康問題。 Source: Getty / Getty Images

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一場新冠疫情，尤其是在維州，經歷了二百多天的封城，令不少人出現了精神健康問題而不自知，正因為這樣喚醒了大眾開始關注這個問題。維州有華人團體開設精神健康培訓班，教導大家如何認識身邊的人有精神健康問題，以及如何處理，這節【社區專訪】中，澳洲華人健康促進會經理余劉美甜女士（Mei Yu）會為大家分享這個培訓班的詳情。

余劉美甜在專訪中表示，他們在新冠疫情期間，得到維州政府對多元文化社區的「優先響應計劃」撥款，為華人社區提供多項專業培訓課程，當中包括處理精神健康問題的培訓班。
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澳洲華人健康促進會經理余劉美甜女士（Mei Yu） Source: Supplied
余劉美甜又表示，以抑鬱症為例，如果身邊的人出現包括影響情緒、思維、行為、身體健康、學習、 工作的癥狀，並持續至少 2 星期，便需要尋求專業支援。

她又舉例抑鬱症跡象和徵狀包括：
  • 揮之不去的壓抑心情
  • 對活動失去興趣或樂趣
  • 缺乏活力和疲倦
  • 當沒有真正的過錯時感到一文不值或內疚
  • 經常想到死亡或自殺
  • 揮之不去的壓抑心情
  • 難以集中註意力或做決定
  • 移動緩慢，有時變得焦躁不安，無法安定下來
  • 有睡眠困難，或者有時，睡太多
  • 對食物失去興趣，或者有時吃得太多
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澳洲華人健康促進會在新冠疫情後舉辦講座和工作坊，教導社區人士如何處理精神健康問題。
澳洲華人健康促進會近期心理健康急救班，教導大家了解更多精神健康問題，以及如何適當地處理身邊一旦有精神健康問題的人，詳情請收聽這節【社區專訪】。

大家如果感到需要幫助傾訴時，可致電澳洲華人健康促進會熱線 0468 762 888 或 (03) 9285 4812，如果需要尋求精神健康支援，可致電 1300 22 4636 聯絡 Beyond Blue。

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