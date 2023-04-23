【助人自助】維州華人團體開辦精神健康培訓班

余劉美甜在專訪中表示，他們在新冠疫情期間，得到維州政府對多元文化社區的「優先響應計劃」撥款，為華人社區提供多項專業培訓課程，當中包括處理精神健康問題的培訓班。



澳洲華人健康促進會經理余劉美甜女士（Mei Yu） Source: Supplied 余劉美甜又表示，以抑鬱症為例，如果身邊的人出現包括影響情緒、思維、行為、身體健康、學習、 工作的癥狀，並持續至少 2 星期，便需要尋求專業支援。





她又舉例抑鬱症跡象和徵狀包括：



揮之不去的壓抑心情

對活動失去興趣或樂趣

缺乏活力和疲倦

當沒有真正的過錯時感到一文不值或內疚

經常想到死亡或自殺

揮之不去的壓抑心情

難以集中註意力或做決定

移動緩慢，有時變得焦躁不安，無法安定下來

有睡眠困難，或者有時，睡太多

對食物失去興趣，或者有時吃得太多

澳洲華人健康促進會在新冠疫情後舉辦講座和工作坊，教導社區人士如何處理精神健康問題。 澳洲華人健康促進會近期心理健康急救班，教導大家了解更多精神健康問題，以及如何適當地處理身邊一旦有精神健康問題的人，詳情請收聽這節【社區專訪】。





大家如果感到需要幫助傾訴時，可致電澳洲華人健康促進會熱線 0468 762 888 或 (03) 9285 4812，如果需要尋求精神健康支援，可致電 1300 22 4636 聯絡 Beyond Blue。





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