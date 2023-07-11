港股騰訊阿里升 Meta推Threads增1億用戶周一升1.2%Play04:06Meta 推 Threads 增 1 億用戶美股周一（7月11日）升1.2%。 Source: AAP / ETIENNE LAURENT/EPA下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.76MB) Meta 推 Threads 增 1 億用戶美股周一（7月11日）升1.2%。中證監對螞蟻集團罰款71.23億人幣，要求關停「相互寶」業務。阿里騰訊股價上升並帶動港股造好。高盛報告對香港今年樓價預測上調至升5%。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。更多內容加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機今年下半年首個交易日 各地股市造好美國聯儲局官員不排除連續加息 市場繼續觀望瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機今年下半年首個交易日 各地股市造好美國聯儲局官員不排除連續加息 市場繼續觀望6月環球市場總結 專家指下月不明朗因素甚多市場難測