港股騰訊阿里升 Meta推Threads增1億用戶周一升1.2%

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Meta 推 Threads 增 1 億用戶美股周一（7月11日）升1.2%。 Source: AAP / ETIENNE LAURENT/EPA

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Meta 推 Threads 增 1 億用戶美股周一（7月11日）升1.2%。中證監對螞蟻集團罰款71.23億人幣，要求關停「相互寶」業務。阿里騰訊股價上升並帶動港股造好。高盛報告對香港今年樓價預測上調至升5%。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。

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