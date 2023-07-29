專訪《燈火闌珊》導演曾憲寧：冀電影重建消失的香港視角文化

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《燈火闌珊》講述戲中的張艾嘉(左)如何堅持完成亡夫(任達華飾)(右)生前製作霓虹燈招牌的遺願。 Credit: 安樂影片有限公司

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由香港新晉導演曾憲寧執導、張艾嘉同任達華主演的《燈火闌珊》，目前在澳洲上映，電影以喪偶故事為背景，講述一位遺孀如何堅持完成亡夫生前製作霓虹燈招牌的遺願。今日的【星期日專訪】，導演曾憲寧與大家分享為何將喪偶的故事，與非常代表到香港的霓虹燈招牌結合成這電影題材。

《燈火闌珊》早前憑張艾嘉榮獲第59屆金馬獎最佳女主角，並得到多項提名，包括香港電影金像獎最佳女主角、香港電影金像獎最佳新演員、亞洲電影大獎最佳女主角及金馬獎最佳視覺效果等。
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《燈火闌珊》新晉導演曾憲寧 Credit: 安樂影片有限公司
《燈火闌珊》導演兼編劇曾憲寧在今次專訪中表示，這個故事的構思早在2016年開始，起初是希望帶出喪偶的人，如何面對走去至親，走出傷痛的經歷。

無獨有偶，眼看代表著香港的霓虹燈招牌，被迫要逐漸消拆，兩者都是代表著「消失」及「失去」，因而以此命題，將兩者結合。
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霓虹燈招牌代表著香港輝煌時期 Credit: 安樂影片有限公司
曾憲寧指，能夠將霓虹燈招牌逐一被清拆的歷史呈現在電影中，是「覺得有一個使命，好像完成了一個任務」，因為眼見現實的招牌被消失，而她卻可以在電影中保存這份歷史，能為觀眾「重建一段被剝奪或被清拆的一個十分有象徵性的視角文化」。

今次是曾憲寧首次與資深演員張艾嘉及任達華合作，她在訪問中分享了她與兩位前輩合作的心得，以及花了多年時間訪問製造霓虹燈招牌的師傅，因而得出這些人與事的點滴，詳情請收聽以上有關今次專訪的足本內容。
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