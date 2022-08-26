昆州人工智能攝像系統 全天侯搜捕違規駕駛者

據昆州交通運輸與公路部（Department of Transport and Main Roads, 簡稱：TMR）的數據顯示，截至2022年6月30日，透過科技鏡頭已經拍到近8.4萬名司機開車時使用手機的相片紀錄；以及3.5萬名沒有扣上安全帶的司機或乘客。在總計11.8萬張的罰單中，布里斯本佔了近5.7萬張，而黃金海岸則有近4.5萬張。





昆州開車使用手機原來罰款為1033澳元，而行車時不扣上安全帶罰款為413澳元。在過去八個月昆州執法人員發出了總額約1.01億澳元的罰款告票，平均每天42萬澳元！不過由今年7月1日起，有關罰款分別增加了55澳元和665澳元，因此上述兩種交通違章行為，目前的罰款額均為1078澳元並向駕駛者扣4分。





昆州政府在道路上安裝的這類鏡頭，內置人工智能的軟件，在任何駕駛速度或天氣條件下，都能透過擋風玻璃拍攝車內的情況，以捕捉那些違反交通規則的駕駛者。該技術已經在西澳洲、新西蘭、英國、荷蘭、西班牙、比利時、南非、印度和北美的道路上全面使用。





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從2021年11月1日開始，該高科技攝鏡頭正式執行任務，成為昆州執法人員的有力工具，但昆州政府沒有公布攝像頭的數量和地點，並稱「可以在任何地方和任何時間」捕獲違規者。





昆州交通運輸與公路部（TMR）表示，昆州委託澳洲公司Acusensus開發的高科技攝像鏡頭；罰款的「每一塊錢」都將投入到道路安全計劃中。有國際研究表示，增加處罰力度可能會使致命車禍減少4%到12%。





昆州交通事故死亡數據顯示，每年有8%到15%涉及分心或不專心的司機或鐵騎士。截至今年8月7日，2022年在昆州的交通事故死亡人數為183人，比前五年同期的平均數多出24.8%。昆州近四分之一的致命車禍，與佩戴安全帶的人有關。





雖然這類內置人工智能的鏡頭，能發揮極佳的日夜拍攝功能；但卻引發另一個富爭議性問題 -- 侵犯私隱權。有些駕駛者因為沒有配戴安全帶而收到了昆州交通部通知，但對罰款提出了上訴，需前往布里斯本地方法院出庭為自己辯護。





