史上最強望遠鏡落戶西澳 探索宇宙黎明境況

這個天文觀測台其實是由兩個望遠鏡陣列所組成。





其中位於西澳 Wajarri Yamaji Country 的 Murchison，是一個 Square Kilometre Array (平方公里陣列，英文縮寫 SKA) ，叫做 SKA-Low (Low 是指低頻無線電波)。它的有效接收面積，可以達到一平方公里。





這個天文望遠鏡陣列並非像我們想像中一個圓筒形望遠鏡，反而是由一棵一棵高兩米如聖誕樹般的天線鋪設在地下組成。這些天線將接收到低頻無線電波。



藝術家筆下的西澳平方公里陣列 (SKA)。 Source: AAP / Supplied/ PR Handout Image 大家又是否能猜出地上有多少支這樣的天線呢？正確數目是131,072 支。





另一個望遠鏡陣列，位於南非 Karoo，該處將會興建 197 個傳統的碟形天線 (SKA-Mid)。



藝術家筆下南非的 SKA。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE 這兩個望遠鏡陣列，將有助解開宇宙之謎。





究竟這個平方公里陣列 (SKA) 的靈敏度有多高？





火星和地球的平均距離，是 2.25 億公里，這個 SKA 能夠偵測到一個身處火星的太空人口袋裡的手提電話。





另外，如果附近的星球上擁有跟地球上類似的科技，這個 SKA 有本事可以偵測到這些星球的無線及通訊網絡的總「洩漏」輻射 —— 它將是第一個有這般高靈敏度的望遠鏡。





這個望遠鏡由 16 個國家攜手合作。





西澳 Wajarri Yamaji 傳統土地擁有人已同意在該處興建這個射電天文望遠鏡。





他們簽署了土地協議，確保當地人將獲得工作、培訓及教育的機會。而各方也必須尊重該工程的所在地。





另外，協議也包含金錢上的補償。





另外傳統土地擁有人獲得允許，可以在整個興建過程中，對該地點作出監察，來到保障他們的傳統文化得以保存。





這個計劃的造價是 30 億澳元。

