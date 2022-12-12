【我不是名人】驚覺女兒自閉 遊戲治療及早干預

今日【我不名人】的嘉賓 Christal (劉芷韻) 也不例外，女兒尚未出生，便已博覽群書，希望她日後有非凡的成就。



Christal Lau 上了 SBS「我不是名人」節目。 Source: SBS / Aaron Wan 可是，女兒出生後，在很多人眼中，屬於比較頑皮那一類，結果 4 歲時，囡囡被確診患有自閉症。這下可以解釋到女兒這幾年來不一般的性格。





Christal 說，沒有人天生便懂得做父母，遇到像她這種情況，她會思考如何能夠針對女兒的問題加以協助，於是，她開始接觸「正向教育」，並在女兒身上實踐。





後來，她更在大學修讀了「遊戲治療」碩士課程，她說，大家玩遊戲時，最為 off guard (沒有防備)，所以她更能從遊戲中，了解到這些人的性格，從而對症下藥。





Christal 說，因為她做治療師的關係，她才發覺原來自己也是自閉症患者，不過她把這個症管理得很好。





請聽這集【我不是名人】溫楚良和 Christal 的訪問。

