年輕父親胸口痛等40分鐘後不治 南澳救護人手問題再受關注

8日初一個下午，在南澳阿德雷德一位47歲的父親，突然在車上感到胸口作痛，在南部Plympton的Anzac高速公路上停車後，自行撥打000急救電話。但不幸地40分鐘後當救護車抵達後證實不治。令人再度關注救護車的效率，和南澳洲的醫療人手問題。但按當時的交通狀況，及最近的醫院位置，最快可以20分鐘內到達現場。為何今次救護車要花超過一倍的時間，釀成今次的悲劇呢？





跟據南澳州救護車僱員協會轉述，在等侯了35分鐘後，一位旁觀者發現這位兩名孩子的父親處於心臟驟停狀態；於是並再次撥打了000電話，他的情況被提升為優先順序處理。該名旁觀者Josh Hamdorf見情況不妙，當該名父親失去意識時，開始為他做心肺復甦。Josh表示沒有考慮太多，將他的汽車尾門打開，把他從車裡拉出來，就開始做心肺復甦按壓。





監控錄像(CCTV)顯示，第一輛救護車在下午6點06分才到達，距離最初的呼叫超過40分鐘，但實際時間應該是16分鐘便可抵達現場。醫護人員到達後，已經無法挽救該男子的生命。南澳州長彼德.馬林瑙斯卡斯(Peter Malinauskas) 表示這次事件是一宗悲劇，州政府將進行徹底調查。他認為該位兩名孩子的父親，本來是可以避免失去生命的。明顯地，救護車服務及危機處理反應，今次表現不如理想。州長已經掌握記錄在案的信息，這是一個第二優先順序的案件，後來被升級為第一優先順序。州長已經承諾他的政府正在繼續努力，在其第一個任期內改善救護車的服務質素，但希望市民給予時間和諒解。州長形容提昇醫療服務是一項大工程，因為要做的是扭轉一艘長期以來一直朝著錯誤方向發展的大船。南澳洲政府已經取得進展，增加了200張病床，僱用了更多的救護人員，建立了更多的救護站，並招聘了更多的醫生和護士。





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其實去年十月，包括皇家阿德雷德醫院(Royal Adelaide Hospital)在內的9家阿德主要醫院進行罷工，導致阿德一名老人在等待救護車到達的遇程中死亡！等待救護車時間竟然要90分鐘，是一場足球比賽的時間！該名八旬老人在Grange療養院呼吸急促和感到心口痛，工作人員在凌晨12時15分撥打了電話召救護車，但直到凌晨1時45分才到達。在等待救護車的過程中，老人病情迅速惡化，在醫護人員趕到前不久便去世了。為此，南澳州救護車僱員協會去年已經呼籲州政府要增加370名工作人員來舒緩這種情况。



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