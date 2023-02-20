骨髓捐贈系統改革迫在眉睫 華人專家歎捐贈者太少

國會議員凱特（Bob Katter）的侄子Liam O’Brien在去年5月確診患上血癌，成為輪候骨髓的13.5萬名病人之一，佔澳洲血癌患者的七成。凱特提出改革骨髓捐贈登記系統，令這個問題再次引起關注。





血液學及骨髓移植專家何兆雄（Simon He）在維州兩所公立醫院Royal Melbourne Hospital和Peter Maccallum Cancer Centre坐診，曾任Austin Hospital的奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）癌症中心主管。





他在SBS廣東話節目中介紹，急性血癌是需要骨髓移植的主要疾病之一：「通常病人已沒有其他方法痊愈......對於嚴重的疾病，我們會用很重的化療和電療去除病人的骨髓，再移植合適的幹細胞。」





「幹細胞會長成新的骨髓，這個過程大約需要三個星期......然後靠捐贈者的免疫力去把病人的癌細胞破壞。」



何兆雄表示，澳洲去年只有約400名病人獲得做手術的機會，這是因為本地捐贈者太少，令幹細胞匹配的可能性太低。



即使病人有兄弟姊妹，最多只有三成能從中找到合適的幹細胞。七成以上病人是靠無血緣關係的捐贈者。

不過，澳洲地廣人稀窒礙了不少有心人。以議員凱特所在的昆州為例，只有布里斯本、凱恩斯和Rockhampton有Life Blood捐血中心，連昆北最大城鎮Townsville也要來回9小時車程去捐血，更遑論其他偏遠地區。





澳洲骨髓捐贈登記系統的數據顯示，目前全球有4000萬名已登記的捐贈者，但澳洲只有14萬名。去年，有82%的澳洲病人無法在本地找到合適骨髓。



血液學及骨髓移植專家何兆雄。 Source: Supplied 何醫生向SBS表示，引入外國骨髓其實功夫甚巨：「一方面，政府要把骨髓運來澳洲，需要很龐大的開支；另一方面，如本地有合適的骨髓捐贈者，可以快很多，也不需要外國監管、不需要外國醫院收集骨髓。」





「問題在於我們可不可以在澳洲有更多捐贈者，及時幫到本地的病人？這大約需要每年有2萬名新登記的捐贈者。」



骨髓捐贈系統改革

議員凱特呼籲聯邦政府改革現有的骨髓捐贈登記系統，包括廣泛採納國際上使用的郵寄口腔組織的方法。





何醫生坦言，澳洲驗血的方式已「比較舊」，他非常支持口腔組織檢驗法。「其實澳洲已經有用這方法，會把套件寄給病人的海外親屬......只需要自行採集少少口腔組織樣本，寄給專科實驗室，就可以驗出DNA是否適合。」





「如果澳洲的名冊接受口腔組織檢驗，相信很多人都願意幫忙。這完全是可以做到的。」



骨髓捐贈登記系統的郵寄口腔組織檢驗套件。 Credit: ABMDR 凱特的建議除了把紅十字會針對海外的 Strength to Give項目 擴大到本地，還包括提高捐贈者年齡上限到40歲。





聯邦政府在2022年8月已成立了一個造血祖細胞臨床諮詢小組，研究骨髓捐贈登記系統的改革可能性，將於今年上半年提交報告。專家相信，只要當局開綠燈，郵寄口腔組織的檢驗系統幾個月便可建立。





衛生部長畢勒（Mark Butler）承認，澳洲接收骨髓捐贈的系統不及國際標準，而多國已普遍採用的口腔組織檢驗法是更高效和經濟的措施。





「澳洲在為病人更有效匹配骨髓方面動作得不夠快。部份問題在於沒有一個政府部門——無論聯邦還是州地——負責讓澳洲在技術進步方面跟上全球。」





他承諾會和各州地的衛生廳長合作改善這一狀況。





除此以外，何兆雄醫生認為，政府可以採取更多行動，向多元文化社區推廣骨髓捐贈的善舉。



如果有更多不同種族、不同背景的人願意走出來，把自己的名字放在捐贈登記名冊上，其實會幫到很多人。

「澳洲是多元化社會，有很多移民，病人也不僅有本地人、歐洲的移民，也有華人、亞洲人、中東人。」



