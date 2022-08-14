要點 美國的生產者價格從2022 年 6 月的 140.50 點降至 7 月的 139.81 點;

美國7月份最終需求生產者價格指數下降了 0.5%;

美國7 月份 生產者物價指數按年升9.8%，6 月份升11.3%；

7月份出入口價格分別下降了3.3%及1.4%；

美國密歇根大學消費者信心指數從 7 月的 51.5 上升至 2022 年 8 月的 55.1；

美國8 月份第一周初請失業金人數增加 14,000 人，經季節調整後為 262,000 人。

美國公佈通脹數字後，市場走勢轉趨穩定。 Credit: Thomas Sung 美國通脹數字回落， 市場普遍做好。 Credit: Thomas Sung 上周美股表現相當不俗，原因是隨著美國通脹回落，市場預期聯儲局有條件將會降低加息的力度，為此在6月份看淡的基金經理人有被迫重返市場的跡象。美國三大股指於周五全綫做好，道指取得1.27%的升幅、標普 500 升 1.73%、納指升 2.09%； 全周道指升957.58點，升幅 2.91%；標普升 134.96點，升幅 3.25%、納指升389.64 點，升幅3.07%，顯示投資者的風險胃納已經再現。加上7月份出入口價格分別下降了3.3%及1.4%；以及生產者價格指數出現了兩年多以首次下跌，有利市場的氣氛。





長短債息方面，美國10 年期國債盈利收益率徘徊在 2.90% 水平附近，原因與三藩市聯邦儲備銀行行長戴利及芝加哥聯儲局主席埃文斯分別發出應當繼續加息75個基點來壓抑通脹的論點有關。周五，10年期及2年期國債盈利收益率表現不同，10年期債息跌1.59%， 報2.842厘， 全周升0.53%； 2年期國債盈利收益率周五升0.65%， 報3.25厘， 全周取得0.61%的升幅。 到目前為止，長短債息率相差41點子， 顯示市場對美國會出現經濟衰退的擔憂仍然揮之不去。





美元指數周五報105.67點，升0.58%，全周跌0.85%。 美元指數的走勢值得關注， 原因是儘管通脹數字回落，但多位美國聯儲局的理事卻分別發出了鷹派的言論， 對美元指數有上升的誘因。





Advertisement

期油方面， 好淡消息互相拉扯，讓布蘭特及紐約期油周五分別下滑了1.64%及1.77%，但全周布蘭特期油仍然取得3.71%的升幅，紐約期油則跌1.05%；原因是投資者在全球經濟放緩的情況下不斷評估未來的能源需求所致。石油出口國家組織將每日需求下調 了26 萬桶至 310 萬桶，但國際能源機構則將全球每日石油消量上調38 萬桶至 210 萬桶，理由是石油供應問題仍然存在，以及在天然氣價格飆升的大環境下，天然氣用家有轉移至購買石油的趨勢。





周五黃金價格企穩在每安士1,800 美元之上，暫報1,18.90美元一安士，升0.65%，全周升1.47%，連升四周。原因與 7 月份通脹數據回落，讓市場憧憬美聯儲在9 月加息 50 個基點的可能性較高所致。





至於亞太區證券市場的表現，澳洲ASX 200 指數周五從兩個月的高位回落，下跌了 0.54%，收 7,033 點，但全周仍然取得0.24%的進賬，連升四周。 市場分析周五 ASX200下跌的原因與市場重新新評估美國通脹及利率的前景，導致在增長型股份尤其科技股的領跌下，出現了調整。但真正的理由相信是投資者， 對前景依然不安，為此見好收手。





上證方面，周五小幅下滑了 0.15%，收 3,276.89 點；但全周則取得1.54%的升幅，市場分析美國通脹數字較預期為低可能會導致聯儲局放緩加息的力度，有助中國人民銀行保持寬鬆的貨幣政策，為此市場氣氛轉好。與此同時，中國政府早前出台一個集3,000億的基金挽救房地產市場，以及中國宣佈完成在台海周邊的軍事演習，有助舒緩中美兩國就台灣問題的緊張關係。同一時間，中國政府早前宣佈對中國半導體公司的支持，以及美國推出一項清潔能源法案等都有助内地相關企業受到追捧。





恆指方面，周五臨收市前喜見買盤湧現，為此取得0.46%的升幅，收20,175.62點，全周則微跌26.32點，跌幅0.13%。 周五港股明顯受惠於内地 7 份月汽車銷量按年飆升了 29.7%至 242 萬輛的消息所賜。





日經指數周五假後重開，買盤相當積極，全日取得 2.62% 的升幅，收 28,546.98 點；東證指數亦取得 2.04%的升幅，收 1,973 點。市場分析與投資者補升周四美國公佈最新通脹數字低於預期的消息有關；加上日前岸田首相宣佈改組內閣，舒緩了國民就安倍晉三遇刺身亡後出於對政治不穩定的憂慮。與此同時，傳岸田首相正在物色下任日本央行行長，更表明有意維持「安倍經濟學」特有的積極寬鬆貨幣政策。





後市方面， 美國道指期貨市場周五報33,754點，升 416.9點， 升幅 1.25%； 澳洲ASX200期指則報 6,973.00點 ，升66 點，升幅0.95%， 顯示市場氣氛得到改善。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







