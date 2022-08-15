排除萬難 肇風中樂團 9 月上演「肇樂風韻耀雙慶」音樂會

肇風中樂團可算是幸運的一個。經過新冠大流行兩年多的困擾，他們決定在 9 月 4 日星期日，舉行一個音樂會慶祝生日。





這個音樂會叫做「肇樂風韻耀雙慶」，原來除了慶祝肇風中樂團成立 40 周年外，還慶祝今年是香港特區政府成立 25 周年。



肇風中樂團青年領袖劉賢億 (Eric) 指揮樂團表演。 Credit: SBS/ Aaron Wan 溫楚良特別邀請到該樂團的青年領袖劉賢億 (Eric)，為大家講解肇風近兩年面對一些什麼困難，他們又如在香港駐悉尼經濟貿易辦事處的協助下克服部分困難，和這個音樂會的內容。





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而肇風中樂團團長林美歡表示，當門票公開讓市民索取 4 小時內，全部「售罄」。不過，由於 9 月 4 日恰巧是澳洲父親節，也許已經訂了票的聽眾，因這天有其他節目安排而未能抽空出席這場音樂會，若這樣的話，林美歡懇請大家記得提早退票，讓其他知音人可以參與。



