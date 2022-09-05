【囚禁反增再犯機會?】全國兒童事務專員促兒童羈留中心改革

全國兒童事務專員霍蘭德斯（Anne Hollonds）表示，目前在北領地、塔州和西澳的兒童羈留中心所出現的問題表明，政府未能保護青少年的安全和福祉。





調查原住民在押死亡問題的皇家調查委員會，在1991年4月15日發表報告，並提出多項建議。





霍蘭德斯在周一在坎培拉政府大樓舉行的全國兒童保護周啟動儀式上發表講話，她指，由於皇家委員會的關鍵建議沒有落實，聯邦、州和領地政府幾十年來，一直讓弱勢兒童及其家庭失望。





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霍蘭德斯表示，僅在今年頭幾個月，就有20次自殺未遂和185次自殘發生在西澳班克西亞山兒童羈留中心。





她指這些兒童經常每天被隔離在牢房中超過 22 小時，教育、娛樂和康復服務都被剝奪。



雖然 班克西亞山兒童羈留中心需要緊急介入，但她指該羈留中心並不是唯一出現問題的地方。北領地皇家委員會成立五年後，青年司法系統中的嚴重問題在澳洲各地繼續存在。官方報告一再描述一些兒童羈留中心對兒童的待遇是不人道和有辱人格的。





據司法制度專家稱，有國際證據表明，以社區為基礎的康復服務是保護和支持兒童的最佳方式。





但霍蘭德斯指，澳洲各地的政府卻在花費數億元在不成功的方法。





她直言這只是在浪費公帑，因為把兒童關起並不能減少犯罪，而其他國家已經實施了以社區為基礎的方法，以減少犯罪並保持社區更安全。她指這種以社區為基礎的早期介入服務和支援工作，有效減少青少年犯罪，甚至比監獄中提供的最好的康復計劃更有效。





她又指出，澳洲沒有兒童部長，這些兒童缺乏代表和國家計劃，導致他們的聲音無法被聽到，需求無法得到滿足。霍蘭德斯認為，需要重新設計基本服務，去聽取兒童和家庭的意見，了解如何去幫助他們。





人權組織 National Justice Project 行政總裁紐豪斯(George Newhouse) 表示，環境上的虐待有時會被忽視。





紐豪斯表示，另一個非常重要的問題是，政府沒有為監獄或兒童羈留中心提供適當的資源。他們沒有提供適當的醫療或心理照顧。政府說有，但其實沒有。他指他從未見過在澳洲的兒童羈留中心，為囚犯提供適當的心理照顧和輔導。工會庇護監獄和羈留中心警衛的不良行為。創造了一個真正有害的環境。而受害最深的人是孩子們。





紐豪斯指，要讓孩子們在監獄和兒童羈留系統之外重回正軌，因為在監獄內永遠不會做到。





另一關注團體The Justice Reform Initiative的執行主任索蒂裡（Mindy Sotiri）表示，這不再是如何解決青少年監禁的問題，而是一種政治意願的手段，為社區主導的預防計劃提供資源。





索蒂裡指，這些計劃通常會顯著減少兒童再犯罪的可能性，在某些情況下從 百份之50 降至百份之12。





她說，有證據表明少年拘留反而會增加再犯的可能性。





索蒂裡表示，他們知道，今天入獄的兒童中至少有 百份之50 將在 2 年後再次入獄。這在成人系統中也有同樣的情況。,而且兒童越多入監獄的次數，再犯率就越高，。所以監獄本身就是所謂的犯罪源。



