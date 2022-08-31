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【AI可醫病?】蒙納殊大學開發人工智能協助治療癲癇症

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EPILEPTOLOGY

Epileptology unit, Nice, France Epilepsy diagnosis: EEG of patient hospitalized following seizures The EEG measures cerebral electrical activity Placing polygraph sensors to record cardiac activity, ECG, and neuro-muscular activity, EMG, in the deltoids. (Photo by: BSIP/Universal Images Group via Getty Images) Credit: BSIP/Universal Images Group via Getty

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Published 31 August 2022 at 10:00am
By Deborah Groarke
Presented by Timothy Wu
Source: SBS

墨爾本蒙納殊大學(Monash University) 的研究人員，最近開發了一種全球首創的人工智能模型，希望為癲癇症患者預先作出更好的治療選擇。詳情請收聽胡天衡這節的時事報道。

Published 31 August 2022 at 10:00am
By Deborah Groarke
Presented by Timothy Wu
Source: SBS
全球現時大約有 7000 萬人患有癲癇症，而在澳洲，每26人當中就有1人是癲癇症患者。

墨爾本蒙納殊大學神經病學專家關國良（Patrick Kwan）教授說，一旦發現自己或身邊的人出現癲癇症，可能會好震驚。

關國良教授說：「對於許多患有癲癇症或被診斷出患有癲癇症的人來說，這是一次完全改變生活的經歷。因為你要知道，患者是確定不到，如何讓生活恢復正常。」

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而治療癲癇症對患者來說，就好似坐過山車般。

癲癇症患者威廉姆斯（Gail Williams）是一名註冊護士，她目前在協助癲癇症患者的組織 「澳洲癲癇行動」（Epilepsy Action Australia）工作。

她在找到有效的治療方法之前，嘗試過幾種不同的藥物，她知道，一旦試用錯誤的藥物，便可能產生嚴重後果。

威廉姆斯說：「當患者正在試用藥物，而他們正在持續癲癇發作時，通常會在工作場所浪費很多時間，又會增加藥物的成本，以及缺乏對社區的參與...... 我們這些患者通都會出現相當嚴重的社交焦慮，因為亦會十分疲勞。」

關教授說，為患者試藥，正正是醫生想要避免的事情。

他剛剛在神經病學雜誌《JAMA》上，發表一項研究結果，使用人工智能移除了一些藥物猜測。

關教授說：「我們開發的是一個人工智能模型，它允許我們擁有更多我們稱之為「個人化」的方法，它考慮到患者的特徵，然後該模型可以預測患者是否對許多不同的藥物有反應......這樣我們就可以在第一次試藥時，就可以得到正確的藥物。」

該人工智能模型是抽取了來自世界各地，包括澳洲、馬來西亞、中國和英國醫療保健中心的近1,800 名癲癇患者的臨床數據而製成。

戈宗元副教授（Zongyuan Ge）負責領導蒙納殊大學的醫學人工智能團隊進行這項研究。他指，這個操作原理，基本上是從臨床醫學報告，以及患者的年齡、性別、病史，以及他們過去幾年使用的藥物等臨床數據來輸入系統，亦會顯示相關藥物對癲癇患者有效或無效。

而關教授說，到目前為止，相關結果令人鼓舞，下一步會進行臨床試驗。

由於獲得全國健康醫學研究委員會(National Health Medical Research Council) 246 萬元的撥款，這項人工智能臨床試驗將從明年開始展開，會在全澳六個州多間治療癲癇症的中心進行研究。

但研究人員強調，不要將有關技術視為癲癇症的簡單解決方案，並指開發人工智能是希望可以有效地讓醫生為病人對症下藥，但仍然需要一段時間。

關教授亦表示，人工智能永遠不會取代專科醫生和專業建議。

但對癲癇症患者來講，這項技術為朝著正確方向踏出重要一步。
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