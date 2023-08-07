新研究指有五份一受訪澳洲人每日只刷牙一次

澳洲牙科協會最新公布的研究顯示，有四分之三（75％）的澳洲人很少或從不使用牙線，五分之一（20％）的人每天只刷一次牙齒。





與此同時，有三分之二（64％）的人只在出現問題時才會去看牙醫。





澳洲牙科協會聯邦執行委員尼爾森(Angie Nilsson)醫生指，澳洲人並不經常看牙醫。





尼爾森表示，其中一些原因是對口腔健康的認識，每天刷牙兩次，每次刷兩分鐘，是個人保護口腔衛生習慣中，最重要的事情，但實際上只能去除60%的牙垢。使用牙線也非常重要，因為這將去除另外40％的牙垢。





尼爾森認為，另一方面要定期會見牙科專業人員，確保定期看牙科專業人員獲得建議和治療，在需要治療之前進行預防。





澳洲牙科協會對25,000名澳洲人的口腔衛生習慣的年度調查數據，在牙齒健康周公布，希望帶出口腔的狀況對身體其他部位的影響。





如果不按建議的次數使用牙線和刷牙，那些澳洲人將會很快陷入口腔健康狀況不佳的情況，如果不治療，可能導致嚴重的健康問題，例如心血管疾病、2型糖尿病甚至中風。





拉維錢德蘭(Janani Ravichandran) 醫生是澳洲牙科協會一名普通牙科醫生。





她解釋說，忽視口腔衛生可能會引發更嚴重的健康問題。





拉維錢德蘭醫生表示，很多人不知道口腔與身體其他部位是相連的。主要是通過許多小血管。細菌可以進入血液並停留在身體的其他部位。忽視口腔健康意味有大量有害細菌，增加口腔疾病和身體其他部位有疾病的風險。



至於為什麼澳洲人不遵循建議的指導方針，大多數人只表示因為不舒服。澳洲牙科協會主席史蒂芬(Stephen Liew)解釋大家不遵循建議的原因。





很多人覺得他們不需要或不想多刷牙。29％的人說刷牙會引起疼痛，因此避免刷牙，這是令人擔憂的，因為這可能表明有潛在問題，並可能令問題變得更差。





然而，並不都是壞消息，有53％的人每天都按照建議刷牙兩次，而絕大多數人（92％）使用含氟牙膏。





拉維錢德蘭醫生說，有簡單的方法可以建立良好的口腔衛生習慣。





她表示，要照顧口腔健康並不需要太多時間，只需要花六分鐘，每天刷兩次牙，和用一次牙線，推薦用軟牙刷並使用一粒豆大小的氟化物牙膏。將刷子傾斜朝向牙齦，刷牙時在牙齒的所有表面小幅度打圈。建議在刷牙前使用牙線，因為可以使牙膏中的氟化物更容易進入牙齒之間並發揮作用。如果吃完東西後不能即時刷牙，就用自來水漱口。





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