【GDP連升三季】但百萬工人感焦慮生產力年跌600億





澳洲統計局尋日公佈的最新國民生產總值數據顯示，澳洲在 6 月季度的經濟增長 0.9%，而全年的增長比率，更高達 3.6%，增幅一如外界預期，亦反映澳洲經濟已經連續第三季出現增長。





數據亦顯示澳洲人的「家庭支出」增長率達到2.2%，澳洲人最願意花錢在旅遊方面，包括用於交通、酒店及餐飲等的增長，就佔家庭總支出增長率的一半（1.1%） 。





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相反，由於儲備銀行正提高利率以抗衝正不斷飆升的通貨膨脹問題，令住宅投資額下跌、以及企業的資產擁有量正放緩，反映有部份商人認為澳洲經濟快將轉弱，正調整投放於生產的資本比例。





財長查默斯指，新數據反映澳洲的經濟在經歷新疫情的衝擊後正處於反彈時期，不過，本地經濟仍受到「產能限制」、「技能短缺」及「實際工資下降」等問題阻礙。





「相信澳洲人都知，數據反映6月的情況，但之後的兩個多月，澳洲人以及本地供應鏈的壓力正不斷上升，亦是由於利率上升、以及全球局勢惡化的結果，當然還有高昂而且正不斷上升的通脹。」





「因此，澳洲的主要經濟問題，但不單涉及全球性的問題，亦有國內的因素。」 財長查默斯





提到國民面對的經濟壓力，一份由經濟分析機構A-M-P所做的「最新財務健康報告」發現，國內所有收入水平的家庭同工人，而家都承受住「經濟壓力同焦慮」，將會令到澳洲每年損失高達相等於 670 億元的生產力，並為澳洲經濟帶來嚴重的打擊。





報告顯示，全國約有 100 萬名僱員及其家人的個人財務狀況正處於嚴重壓力的水平，數字比 2020 年高出一倍。





其中，女性、單親父母、及兼職工人等群組就表示，由於工資低、利率上升及因通脹而出現的悲觀情緒，令他們承受的壓力大增。





AMP的高級經濟學家穆西納 (Diana Mousina) 表示，處於嚴重壓力水平的澳洲國民數量正嚴重高企。





「報告的一個主要發現，是在過去兩年中，國內感到嚴重財務壓力的人口數量正有所增加並處於持續上升的趨勢。」





「過去兩年中，壓到財務壓力的就業人口，就增加咗一倍，達到約 100 萬的水平，亦佔全國整體就業人數的 7%。」 AMP的高級經濟學家穆西納





同時，儲備銀行在星期二將官方利率再次提升至2.35％，有經濟學家亦預計，到今年年底利率可能會再次升至2.85％。





「國民銀行」的首席經濟學家奧斯特（Alan Oster）表示，期貨市場亦已經反映未來的利息有機會升至3.5% 。





「目前所有有關現金流轉的影響因素，會導致國民擔心未來經濟將會變得更差而減低消費。」



