加盟港人搵工網 HR顧問銳意幫 「自己友」適應移澳新生活





多年前移民澳洲的資深人力資源顧問James Lo在SBS中文廣東話節目《我不是名人》表示，他當時正與一班朋友討論如何「幫到手（忙）」時，就發現已有一個「打正旗號」為亞洲及香港人而設的求職網《OZstarter》。





James於是決定與朋友們一同加入這個與他們理念相同的一個網站、成為求職網的義工，希望以各人的經驗幫助來自香港及亞洲的新移民社群。





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「其實這仍算是一個很年輕的求職網站，大約開始了兩年多的時間，而我並非網站的創始人。」





「最初為何會有這個網站，主要是因為經歷過去幾年，我們見到有很多移民—甚至是回流的人士，因為種種原因而回到澳洲，我們亦見到這個情況將會越來越普遍，即是會有越多越多香港人將移民或回流到澳洲，他們亦必須要面對求職的問題。」 資深人力資源顧問James Lo

「於是，他們（最初的創辦人）就考慮設立一個求職網站，專為香港人而設，希望可以幫助香港人。」





「當時我亦與其他幾個朋友，正思考到底我們可以為香港人作甚麼，因為當時亦見到好多香港人會到達，亦都見到他們正遇到很多不同問題—例如如何在澳洲定居、如何尋工、衣食住行等問題，我們都很想有方式可以幫助對方。」





「機緣巧合之下我們亦聯絡到網站，得知他們才剛剛開始，我們當時想：『你已有（這服務），我們就無謂自己搞』，於是我們就合作，就在舊年開始，成為他們的義工團隊的一員。」





「所以，我們都算是與網站一同成長及發展。」





多年前從香港移民到澳洲的人力資源顧問，希望借助一個新設的網上尋工平台幫助「自己友」更容易融入澳洲。



該網頁內最特別之處，是其博客的部份主要以用廣東話口語書寫、為求職者介紹各種「求職資訊」。他亦指，網站的部份內容仍是以廣東話的群體為設，以照顧新移民的求職者，因為他們可能會認為用自己的語言去尋求幫助、對他們會較為舒適。





「雖然話我們是為香港人而設，但網站本身是用英文寫成的，網站內可見的尋工資訊亦是用英文的。」





「但同時我們亦有為香港人而設的服務，例如我們會一些網誌，會教移民如何尋工，或會分析目前澳洲市場的就業狀況。」





「我們都會定期寫這些網誌與大家分享、亦會不時舉辦一些就業或升學移民的講座，協助大家不論在尋工、或了解澳洲的移民生活等情況。」 資深人力資源顧問James L





「至今為止，我們亦已舉辦過兩三個專為香港人而設的移民講座，例如為他們解釋政府推出的五年畢業簽證計劃，以及澳洲政府特別為香港人提供的簽證計劃。」





James亦指，他們在網站上列出的工作，不少均為香港或亞洲的僱主提供，而他們會較為歡迎香港人或亞洲人加入其企業。





「由於目前澳洲的勞動力市場，依然要求大量勞動人手加入，而亞洲人的其中一個優勢就是『我們都很喜歡上班』（笑）。所以，在求職方面，尤其對亞洲的老闆而言，他們會較為歡迎香港人或亞洲人加入他們的企業，因為他們亦深知亞洲人工作『無甩拖』（可靠）。」 James Lo

「而雙方亦會了解彼此工作的節奏模式或意識形態，合作起來有機會更順暢，亦會認為大家是『自己友』，可以一齊更易同心做事情。」





「當然並非人人亦如此，但一般而言，我會認為，我們亞洲人在容易合作或『抵諗』（願意蝕抵』的程度是比其他族種相對較高。」





James亦指，他們在網站上列出的工作，不少均為香港或亞洲的僱主提供，而他們會較為歡迎香港人或亞洲人加入其企業。 (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE



而James亦認為加入有關網頁與他以往的工作範圍亦有頗大分別，亦為他帶來不少新挑戰，但亦有難忘的經歷。





「當初加入網站亦是頗困難，因為要找僱主願意在網頁上刊登，必須用盡自己網絡及朋友作出介紹，這對我亦是一個全新的經驗。」





「又例如話，我們有求職者透過我們網站找到工作，他們有些會高興到走過來多謝我們，我自己也是受益者—能請到幾位很勤力、令我很滿意的員工，這些都令我肯定我們能繼續營運這網站是值得的。」



