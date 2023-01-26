在澳洲選擇墮胎 要知的大小事

澳洲約四成孕婦是意外懷孕，其中有三成人會選擇墮胎，大部份是在懷孕12個星期內進行。在澳洲，墮胎是合法且可以獲取的醫療服務。





蒙納殊大學的全科醫科主管Danielle Mazza表示，合法和可以獲取，是兩回事。數據顯示，全國只有一成全科醫生登記有資格進行手術或藥物墮胎，一些地區的服務也有限制。





「墮胎的法例是各州地制定，不同地方有所區別。維州是在法律條文上最自由的地方。」





「其他州份有懷孕時長的限制。有州份規定懷孕後期（超過20個星期）需要批准才能進行（墮胎）。」



孕婦最好先向家庭醫生諮詢墮胎服務。 Credit: པར་དབང་། Getty/kupicoo 他表示，如果自己的家庭醫生不提供墮胎服務，需要轉介給其他醫生或機構。





「我們有良心條款，要求有宗教或其他原因而無法進行及討論墮胎的醫生，把孕婦轉介到其他供應者。」



墮胎服務的種類

懷孕9個星期以內，女性可以服食藥物來墮胎。全科醫生會解釋該程序，並確保不是宮外孕。然後他們會提供藥物。藥物墮胎是在家中進行。





私人診所、家計服務和電話遠程問診Telehealth、視像醫療諮詢都可以提供相關服務。





另一個選擇是手術墮胎。懷孕9至12個星期的孕婦，需要在診所或醫院接受輕微麻醉，進行流產手術。



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如何獲得服務

新州家計會的醫學主任Clare Boerma表示，不同地方有不同方式獲取墮胎服務，通常沒有統一的途徑。





但他建議，第一步應該先諮詢自己的家庭醫生，了解懷孕狀況、有哪些墮胎方式選擇等。「你居住在哪，將影響你可以獲得的服務，可能要去別的地方尋求幫助。」





你可以根據地區聯絡以下服務：



公立醫院提供有限的墮胎服務

墮胎的費用

大部份墮胎服務是由私人機構提供，費用根據地區、藥物或手術、懷孕時長等因素而有所不同。國民保健（Medicare）可以申請回扣，但通常要補錢。





以新州家計會為例，孕婦要自掏腰包的金額大約為350至450元。



Credit: Getty/milanvirijevic 墮胎法例資訊網頁 Children by Choice 的諮詢團隊主管Nicole Huig表示，一些公立醫院可以為國民保健卡全額報銷，但私人診所的費用可以去到500元。





「你要支付診金、驗血、超聲波掃描等，可以高達1000元。在（北領地）遠北地區，如果已是懷孕後期，要手術終止，會去到8500元。」





而且私人保險的受保範圍也不同。「我們發現我們合作的大部份個案中，私人保險都不包（墮胎），要自己全額支付。」

