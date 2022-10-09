【經濟前景不明】工黨政府會否棄前政府減稅承諾？

聯邦資源部長金瑪德琳周日對對天空新聞台表示，政府並沒有計劃改變第三階段的減稅措施。





「這是已經立法制定的減稅措施，社區中有許多評論員都提出這一點來討論，媒體對此亦感興趣，大家可以就這個話題進行公開討論，但目前本屆政府不打算對減稅計劃進行任何改變。」





一些經濟學家表示，由於澳洲和世界的經濟狀況惡化，政府需要重新考慮是否推行一些只大多對高收入者有利的減稅措施。





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有關的減稅計劃是在四年前當兩黨聯盟政府執政時勾劃的，聯邦反對黨領袖達頓對澳洲廣播公司說，總理艾巴尼斯應該對減稅計劃是否會如期執行，更清楚地表明立場。





若果工黨政府不實施這些減稅政策，兩黨聯盟會在下次大選的時候，承諾重新恢復該政策，畢竟這些政策是預定在2024年7月才實施。 聯邦反對黨領袖達頓

第三階段減稅是前莫理遜政府改革澳洲稅制的最後一個階段。在 2018 年，當時還是出任財政部長的莫理遜在聯邦預算案中定下一個七年時間表，分三個階段削減個人所得稅，其後，他在同年取代譚寶成為總理。





有關的減稅計劃已經立法通過，將會取消稅收級別37%的稅率，對收入在 45,000 至 200,000 元之間的人士則會實施統一的 30% 稅率，整項措施將令政府在 10 年內少收 2440 億元。





反對黨財政事務發言人泰勒呼籲政府確保澳洲中收入人士能夠保留更多收入。



我們現正看到通貨膨脹的壓力非常大，一般民眾都正面對高通脹及高稅率，而稅改是以非常謹慎的態度來設計，目的是要激勵中收入者可以保留更多他們所賺的錢。 反對黨財政事務發言人泰勒





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