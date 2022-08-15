【我不是名人】潘子浩格言 — 你唔試過又點知唔得？

在 17 歲的時候，他曾到過阿根廷，同當地一個家庭生活了一年，並趁機學會了基本的西班牙語。
他之後選擇在台中升學。但由於新冠疫情的關係，澳洲的大學來不來，但他又不甘心只上網課，所以便到台灣當起實習生。
求學時的潘子浩喜歡參加不同的課外活動。 Credit: Max Poon Tsz Ho
潘子浩 (Max) 積極參加不同的活動。 Credit: Max Poon Tsz Ho
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原來一個人，只要有勇氣嘗試，很多以為不會發生的事情，都有可能會發生。這個也是為何潘子浩被溫楚良邀請在【我不是名人】環節中接受訪問的原因。
究竟潘子浩如何輾轉來到墨爾本念書，和他現在的生活怎樣？想知道的話，請大家繼續收聽。
潘子浩無遂自薦，參與「我不是名人」的訪問。 Credit: SBS/ Aaron Wan
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