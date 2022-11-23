十年過去 梅利達令盆地計劃成效如何?

梅利達令盆地位於 4 個州內 (昆州、新州、維州和南澳)。盆地內大大小小的河流組成一個複雜的河流網絡，而很多河流的源頭在昆州和新州，它們流向維州和南澳，但當盆地情況轉差時，河水未能流出大海。



梅利達令盆地地圖。 Credit: commons, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons 鑑於 Murray-Darling Basin 對澳洲的食物供應，區內及附近數百萬人、動植物一直依賴這些河流網絡的水來到生存，下游河水乾涸，將會對盆地甚至全國都帶來重大的損失，於是，何華德政府研究如何把更多的河水留在這個盆地的河流系統裡，讓整個盆地持續保持健康。





於是，為了讓這個日漸乾涸嘅盆地得以重生，他們成立了「梅利達令盆地管理局」研究有關方案並加以執行，結果聯邦政府最終在 2012 年，將「梅利達令盆地計劃」(Murray-Darling Basin Plan) 立法。





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梅利達令盆地管理局主席 Mike Taylor 於 2010 年 10 月 8 日就草擬中的盆地計劃舉行記者會。 Source: AAP / ALAN PORRITT 其中核心方法，是設定從河流中抽走河水的上限，另外便是興建一些能夠保存水份的基礎設施 (包括減少河水蒸發)。聯邦政府也回購灌溉者擁有的水權。





梅利達令盆地因旱災和農民過度從河中抽水灌溉，致令仰賴河水的動植物齊齊受苦。 Source: AAP / DEAN LEWINS 不過，媒體曾多次爆料，指有人「蓄意偷水」(例如在量度抽水河水的水錶上做手腳)，來到灌溉自己的農作物。





現在十年過去，有保育團體發聲，表示這個盆地計劃的成效未如理想，究竟情況如何，請收聽溫楚良這節報道。



