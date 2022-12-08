【電動車喜訊】全國著名商場將有更多充電站

本地最大的地產發展商之一Lendlease 集團已經與科技公司 Everty簽署一項新合作協議，將於未來幾個月為其全國各地的商場及商業大廈、增設最少80個充電站。





新充電站將函蓋包括新州、昆州及西澳的熱門商場、以及位處雪梨與墨爾本的商業大廈等地點。





新州政府之前亦已承諾會於兩年內設立500個充電站、BP石油公司亦會開始推出600個「快速充電點」。





同時，聯邦政府亦會出資3,980萬、在全國的高速公路上設立快速充電站，預計電動車充電站數量未來將大幅上升。





截至今年六月，全國總共已有超過2,100個地點已設有3,600多個充電站。





新州政府之前亦已承諾會於兩年內設立500個充電站、BP石油公司亦會開始推出600個「快速充電點」。 Source: AP / Jeff Chiu/AP



另一方面，聯邦能源部長鮑文今日會同各州及領地的聯邦能源廳長在布里斯本開會，將會重點討論解決澳洲的能源危機及電力價格高企問題的方案。





政府於10 月份提交的聯邦預算案曾經對澳洲未來的能源費用及電費作出驚人的預測，估計在沒有政府干預的情況下，未來兩年澳洲家庭的電費將飊升56%，天然氣價格的升幅亦將達到 44%。





預計今日能源部長及廳長的會議將集中討論減低電價的長期戰略，以及澳洲向可再生能源過渡的下一步措施。









鮑文強調，各層政府經已經有系統地展開工作，意味各個司法管轄區將會利用一切可運用的權力，去減低能源價格。





預計各州同領地可能會被要求為「煤炭價格」設限，希望可以減輕家庭壓力。





總理艾巴尼斯已表示，希望各州與領地將供應俾發電站的煤炭價格減半，預計他在明日進行國家內閣會議時，亦與各州長及領地首長討論電費議題。





但由於艾巴尼斯今個星期確診新冠病毒感染後，所以他只會以網上的形式出席會議。





根據澳洲廣播公司ABC的分析報導指，聯邦政府最希望由各州及領地各自提出及實施「為天然氣和煤炭價格設置上限」的工作，因為聯邦當局認為，此舉的法律責任會更少。





若在能源生產商的層面設置銷售上限，同時亦能保證將降低零售商可以出售的電費價格。





因為根據目前聯邦法律而有規定，如果電力零售商在開支上獲得「持續及顯著」的削減，他們亦必須如實降低零售價格—公司不能將因為批發價降低而獲節省的成本留作利潤。





因此，若政府能夠在「能源生產商的層面」，開始為煤炭或天然氣的價格設限，將是最直接的方法去降低各層的電費價格，但有關此安排未必會獲得所有州及領地的支持。





隨住煤炭出口的國際價格亦正飆升，新州及昆州這兩個產煤大州，有機會因此而損失「數以十億元計」的稅務收入，所以，兩個州的政府可能會向聯邦政府要求作出這方面的補償。





部份能源生產商亦有可能會因應能源價格上限而導致的潛在損失、向聯邦政府尋求補償。



