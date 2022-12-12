獵戶號完成25日測試任務 成功返地球

是次任務象徵著在阿波羅最後一次登月 50 年後，阿提密斯重啟登月計畫的首次任務順利結束。





獵戶號在周日以相當於音速32倍的超高速度穿越大氣層， 美國太空總署(NASA) 約翰遜太空中心（Johnson Space Center）主任懷渠（Vanessa Wyche）向記者表示，團隊現在已準備好採取下一步行動。





懷渠表示，將把太空人送上太空，他們非常期待，他並想再一次祝賀整個團隊。





「獵戶號」太空船內有三個安裝了振動傳感器和輻射監測器的假人，在進入大氣層時，速度達到每小時4萬公里，並要承受接近攝氏2800度高溫。





是次主要目的是測試「獵戶號」的隔熱罩，是否能夠承受預計會使艙外溫度升至近2,760 攝氏度的大氣摩擦，還將測試先進的制導和推進器系統，用於將太空艙從月球引導到正確的重返點並通過下降，將航天器保持在正確的角度以避免燃燒。





尼爾森 (Emily Nelson) 是美國太空總署的飛行總監。





尼爾森表示，因 太空船的表現很好，令他們能夠開始研究 「阿提密斯2號」（Artemis 2），並思考他們還能如何突破這次飛行的界限，他們可學到什麼，可以可以推動哪些限制？可以如何為下一次飛行改進？在過去的 25 天里，他們每天都在期望下一次飛行，看看如何改進，讓下次可與太空人安全、成功地執行任務。



獵戶號在飛越月球上方約127 公里繞行結束為期 25 天的任務，此次太空飛行曾抵達距離地球最遠點約 434,500公里遠，比以往任何太空船都要遠。





美國太空總署署長尼森（ Bill Nelson）表示，最近的任務有更多國際間的參與。





尼森表示，今次不僅是與國際夥伴同行，也與商業夥伴同行。這是新開始的開始，是去探索天堂。





他將是次任務完成形容為對NASA、對美國、對國際合作夥伴還有全人類來說是一大勝利。





未來的任務將包括在坎培拉的 聯邦科學及工業研究組織CSIRO。





其中一名成員內格爾（Peter Nagle）表示，組織已經開始在坎培拉進行培訓，和對在坎培拉的天線作出升級，以能夠支援「阿提密斯2號」的新技術。





任務工程師將花數月時間研究「阿提密斯1號」提供的數據。NASA預計2024年執行「阿提密斯2號」任務，屆時將載人環繞月球但不登陸。





「阿提密斯3號」（Artemis III）則目標在2025年首度送太空人登陸月球南極地區，希望發現以冰形式存在的水。





根據阿提米絲計畫，美國正尋求在月球上建立長期太空基地，為繼續前往火星做準備。



