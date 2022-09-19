太空垃圾塞爆宇宙 大學研新技術解決

人類使用太空空間已有60多年的歷史，今天，衛星控制著互聯網、我們的通訊方式，甚至導航系統GPS。





但急於將物體送上太空軌道，正成為問題，因為失效的衛星和舊設備成為太空垃圾，堵塞地球上空。





從韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），至快將進行的「阿提米絲任務」（Artemis mission），令全球對太空旅行和探索的可能性重新產生興趣。





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但西雪梨大學副教授科恩（Greg Cohen）警告，在人類爭相將新物體送上外太空軌道前，應該首先清理天空。





科恩表示，人類向太空發射物體已有 60 多年，這已經成為一個真正問題，因為沒有好好做好清理工作，令太空有一大堆碎片，還有所有在運行的衛星。





蘇聯在1957年，在太空競賽的高峰期，向地球軌道發射了第一顆進入行星軌道的人造衛星—「衞星一號」。





到1980年，已經有1679顆衛星和人造儀器圍繞地球運行。到2021年，有關數字已經膨脹到近1萬（9766）。





而衛星之間的碰撞並非從未發生。





在2009年，在西伯利亞上空約700公里，俄羅斯軍方一架已失效的衛星「宇宙-2251」( Cosmos-2251) ，與美國一架商業衛星「铱星33」（Iridium 33）相撞。





科恩指出現的問題是，隨著發射上軌道的物體數目增加，發生碰撞的風險亦增加，這成為一個日益受到關注的問題，問題影響到無人駕駛或有人駕駛的太空船，所以必須作出行動，但在解決問題前，必須了解問題有多嚴重。



為了更近距離觀察環繞地球運行的數千塊太空垃圾，科恩和他的團隊設計了一款精密的新相機。





科恩指，這是一台使用神經形態技術（ neuromorphic technology）的相機，相機設計成模仿生物，運作方式不是傳統的相機，而是更像一隻眼睛，相機可達到每秒攝一百萬張相片。這種相機非常適合跟踪事物，例如，在太空中經過的衛星。





這款相機目前在國際太空站上，並參與將來可能用於美國太空總署（NASA）的試驗計劃。





弗林德斯大學（Flinders University）的利斯克（Joel Lisk） 表示，快速的創新步伐，令人類不斷地重新想像如何使用太空空間。





利斯克表示，太空上有一系列衛星提供商業服務，包括互聯網、通信衛星，也有很多軍事衛星進行地球觀測活動、太空上亦有其他通訊網絡、GPS和其他導航系統，以及太空站，他指現在在太空中有很多物體。





科恩副教授指，如果容許太空垃圾的情況失控，可能會破壞未來的發射或任務。





科恩表示，如果不解決太空垃圾問題，地球周圍的區域不好好地清理，到了某一天，可能會出現人類無法使用太空空間，因屆時將衛星發射太危險，重要的太空基建亦會損壞到我們無法使用。



