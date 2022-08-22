新州發現首宗本土傳播猴痘病例

新州昨天新增的 3 宗猴痘個案中，其中之一，屬於社區感染，這是新州首次有患者通過當地社區感染；另兩人則是在澳洲境內感染的。





在維州 40 宗確診中，有約一半是通過社區感染。





NSW Health 的行政總監 Dr Richard Broome 促請市民，特別是那些同性戀者、雙性戀者和其他進行男男性行為者要特別提高警惕，無論他們有沒有到過高危地區，都應該格外小心。





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至於那些從海外返回澳洲、又發生過男男性行為者，抵步後應該約見家庭醫生或前去性健康診所，要求做檢測。





Dr Broome 表示，感染途徑一般是通過皮膚的接觸，所以，就算大家進行性行為時使用避孕套，也不是有效預防猴痘傳播的方法。



美國華盛頓居民可以前去專門診所接種猴痘疫苗。 Credit: AAP 因此，如果大家出現感染猴痘的早期症狀，例如發燒、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷、疲倦，和身上出現類似水泡的皮疹，除了做檢測外，也需避免與其他人接觸 (包括進行性行為)。





澳洲政府雖然訂購了 45 萬劑天花疫苗，但目前只有 2 萬 2,000 劑運抵，新州衛生部自 8 月 8 日以來共接獲 5,500 劑、維州 3,500 劑。預計有 10 萬劑將於本年最後一季運抵，其餘大約 35 萬劑需要到明年年初才抵達。





面對疫苗短缺的情況，新州和維州的衛生當局要小心考慮先為哪些人士接種疫苗。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

